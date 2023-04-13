İstanbul Clınıc Slimbody Bölgesel incelme ve selülit tedavisi hakkında merak edilenleri açıkladı.

İstanbul Clınıc kurucusu Sebahattin Şahin slimbady bölgesel incelme olarak da geçer. Bölgesel zayıflamada basen, göbek, bacak, kalça gibi yağın fazla depolandığı bölgelerde uygulanan yöntemlerle bölgesel incelme sağlanabilir.

Bölgesel dolaşımdaki zayıflığa ve yağ hücrelerinin artmasına bağlı olarak, hücre sıvısının azalması ve bölgesel toksinlerin yeterince atılamaması sonucunda istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasıdır. Sebahattin Şahin çoğunlukla kadınlarda, daha az oranda da erkeklerde görülür. Muayeneden sonra kişiye özel tedavi programı oluşturulur. Selülit için birçok uygulamamız mevcuttur.



Selülit Tedavisi



Selülit, uygun beslenme programı, Mezoterapi, Ultrason Uygulaması, Slim-up Vella-Shape 2 ve Selülit Masaj Programları ile %80 ölçüde azaltılabilir.

Selülit tedavisinde mutlaka kişiye özel tedavi programı oluşturulmalıdır. Kliniğimizde tüm vücut muayenesini takiben selülit derecesi, yeri, dokunun durumuna göre tedavi programı oluşturulur.



Intralipoterapi:

İstanbul Clınıc kurucusu Sebahattin Şahin ne kadar dikkat edilse, spor yapılsa dahi bir türlü şekle girmeyen bölgesel fazlalıklar için ameliyatsız yöntem olan "Intralipoterapi" yöntemi ile bir kaç seansta inatçı yağ hücreleri küçültülebilir.

Yağ dokusu içerisine kanül yardımı ile yatayda bir veya iki noktadan girerek Aqualix isimli ilacın özel bir teknikle uygulanır. Özelliği, dokuda su emilimini başlatır. Derinin dış yüzeyine uygulandığında, solüsyonun enjekte edildiği bölgede, tedavi edilen dokuda bulunan organik sıvıların süzülmesini arttırarak, bir mikrokavitasyon süreci başlatır. Bu protokole kavitasyonel yağ hücresi ölümü denir. Sonuçta; gözle görülebilir, ölçülebilir incelme gerçekleşir. Cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir.