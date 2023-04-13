Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.181,15
ALTIN
1.257,76
DOLAR
19,33
STERLİN
24,23
EURO
21,32
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Clınıc Slimbody Bölgesel incelme ve selülit tedavisi hakkında merak edilenleri açıkladı.

21 Şube 11 ödülü bulunan İstanbul Clınıc kurucusu Sebattin Şahin bölgesel zayıflama vücudun göbek, bel, basen bölgelerinde biriken yağların yok edilmesi için kullanılan yöntemlerdir.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:46
2 Okunma
İstanbul Clınıc Slimbody Bölgesel incelme ve selülit tedavisi hakkında merak edilenleri açıkladı.

İstanbul Clınıc kurucusu Sebahattin Şahin  slimbady bölgesel incelme olarak da geçer. Bölgesel zayıflamada basen, göbek, bacak, kalça gibi yağın fazla depolandığı bölgelerde uygulanan yöntemlerle bölgesel incelme sağlanabilir.
Bölgesel dolaşımdaki zayıflığa ve yağ hücrelerinin artmasına bağlı olarak, hücre sıvısının azalması ve bölgesel toksinlerin yeterince atılamaması sonucunda istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasıdır. Sebahattin Şahin çoğunlukla kadınlarda, daha az oranda da erkeklerde görülür. Muayeneden sonra kişiye özel tedavi programı oluşturulur. Selülit için birçok uygulamamız mevcuttur.
 

Selülit Tedavisi


Selülit, uygun beslenme programı, Mezoterapi, Ultrason Uygulaması, Slim-up Vella-Shape 2 ve Selülit Masaj Programları ile %80 ölçüde azaltılabilir.
Selülit tedavisinde mutlaka kişiye özel tedavi programı oluşturulmalıdır. Kliniğimizde tüm vücut muayenesini takiben selülit derecesi, yeri, dokunun durumuna göre tedavi programı oluşturulur.


Intralipoterapi:
İstanbul Clınıc kurucusu Sebahattin Şahin ne kadar dikkat edilse, spor yapılsa dahi bir türlü şekle girmeyen bölgesel fazlalıklar için ameliyatsız yöntem olan "Intralipoterapi" yöntemi ile bir kaç seansta inatçı yağ hücreleri küçültülebilir.
Yağ dokusu içerisine kanül yardımı ile yatayda bir veya iki noktadan girerek Aqualix isimli ilacın özel bir teknikle uygulanır. Özelliği, dokuda su emilimini başlatır. Derinin dış yüzeyine uygulandığında, solüsyonun enjekte edildiği bölgede, tedavi edilen dokuda bulunan organik sıvıların süzülmesini arttırarak, bir mikrokavitasyon süreci başlatır. Bu protokole kavitasyonel yağ hücresi ölümü denir. Sonuçta; gözle görülebilir, ölçülebilir incelme gerçekleşir. Cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Clınıc Slimbody Bölgesel Incelme Ve Selülit Tedavisi Hakkında Merak Edilenleri Açıkladı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ETKİLİ ZAYIFLAMA İÇİN MİDE BALONU!
ETKİLİ ZAYIFLAMA İÇİN MİDE BALONU!
Kontrolsüz diyabet, diş eti hastalığına davetiye çıkarıyor
Kontrolsüz diyabet, diş eti hastalığına davetiye çıkarıyor
Hep daha fazlasını isteyen çocuklara ebeveynler nasıl yaklaşmalı?
Hep daha fazlasını isteyen çocuklara ebeveynler nasıl yaklaşmalı?
Titreyen Eller Parkinson Habercisi Olabilir
Titreyen Eller Parkinson Habercisi Olabilir
Kök Hücre Tedavisi ile Prp Arasındaki 4 Önemli Fark
Kök Hücre Tedavisi ile Prp Arasındaki 4 Önemli Fark
Bu Besinler ile Kalp Krizi Riskini Önleyin
Bu Besinler ile Kalp Krizi Riskini Önleyin
Kanser ile İlgili Merak Edilen 10 Soru ve Yanıtı
Kanser ile İlgili Merak Edilen 10 Soru ve Yanıtı
Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
Bazı bitkisel ürünler tedaviye zarar veriyor
Bazı bitkisel ürünler tedaviye zarar veriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi