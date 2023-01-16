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İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:  "İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü"

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:29
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaHastaneRandevu
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