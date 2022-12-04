Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek
Kayak tesisindeki ticari ilanlar...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), Yardımcı Direktörü Dr. Colin Brown, geçen yıla göre yüksek sayıda vakanın görüldüğü Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı. UKHSA, İngiltere’de teşhis konulduktan sonraki 7 günde 10 yaş altındaki 6 çocuğun enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2017-2018 yılları arasında 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

04 Aralık 2022 Pazar 11:53
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı

Boğazda ve deride taşındığı belirtilen Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon, teşhis sonrası 7 günde İngiltere’de 6 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. 2017-2018 yılları arasındaki dönemde 4 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan bu enfeksiyonda görülen yüksek vaka sayıları, İngiltere Sağlık Bakanlığı ve UKHSA’yı harekete geçirdi. UKHSA Yardımcı Direktörü Dr. Colin Brown, “Bu yıl normalden daha fazla sayıda A Grubu Strep vakası görüyoruz. Bakteriler genellikle boğaz ağrısına veya antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilen kızıl hastalığa bağlanan hafif bir enfeksiyona neden olur. Çok nadir durumlarda, bu bakteri kan dolaşımına karışabilir ve invaziv Grup A strep (iGAS) adı verilen ciddi hastalığa neden olabilir” dedi.

Brown, ebeveynleri uyararak, “Bu enfeksiyonun kan dolaşımına karışması hala nadirdir ancak ebeveynlerin semptomlara dikkat etmesi ve mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmesi önemlidir. Böylece çocukları tedavi edilebilir ve biz de enfeksiyonun ciddileşmesini önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK CAN KAYBI 2017-2018 YILLARINDA OLMUŞTU

UKHSA’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şimdiye kadar, 10 yaşın altındaki çocuklarda iGAS enfeksiyonu teşhisi konulduktan sonraki 7 gün içinde (herhangi bir nedenden) 6 ölüm kaydedildi. Bu, GAS enfeksiyonu için son yüksek dönem olan 2017-2018’de 4 ölümle karşılaştırılıyor. Bu yıl, özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda invaziv Grup A strep vakalarında artış oldu” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Sağlık Güvenlik AjansıDr. Colin BrownStrep AGripEnfeksiyonçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Pehlivan: Kanser tedavisinde radyasyonu sıfırlayan yöntem Türkiye'de de olmalı
Prof. Dr. Pehlivan: Kanser tedavisinde radyasyonu sıfırlayan yöntem Türkiye'de de olmalı
Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
Prof. Dr. Sipahi: Üçlü virüs ölümcül olabilir
Prof. Dr. Sipahi: Üçlü virüs ölümcül olabilir
Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup hastalığı yendi
Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup hastalığı yendi
Organ ve kök hücre nakli, Antalya'nın kan ihtiyacını artırıyor
Organ ve kök hücre nakli, Antalya'nın kan ihtiyacını artırıyor
Kanserle ilgili 'devrimsel' buluş
Kanserle ilgili 'devrimsel' buluş
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan promosyon ödemelerine ilişkin açıklama
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan promosyon ödemelerine ilişkin açıklama
Uzmanı uyardı: Her 4 kişiden biri panik atak yaşıyor
Uzmanı uyardı: Her 4 kişiden biri panik atak yaşıyor
Bakan Koca: SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık
Bakan Koca: SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول