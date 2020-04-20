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'İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor'

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) koronavirüse karşı önerilen immün plazma yöntemi ile tedaviye başlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, plazma tedavisinin, hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını ve iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırdığını söyledi. Turhan, "Hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor" dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:23
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'İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor'

İZMİR - EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen ve 14 gün sonra test sonuçları negatif çıkanların kanlarından alınacak plazma ile 'Covid-19' hastalarının tedavisine başlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen tedavi, hastaların iyileşme sürecini hızlandırırken, iyileşme olasılığı düşük olan kişilerin de iyileşme şansını artırıyor. Plazma tedavisi ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turhan, "Biz salgının başından bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde, rektör hocamızın da desteği ile Ege Üniversitesi Hastanesi'nin adına yakışır şekilde sürdürüyoruz. Hastalıkla ilgili tıptaki son gelişmeleri de bilimsel ispatı olduktan sonra hastalarımızda kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de plazma tedavisi. Plazma tedavisi, koronavirüs hastalığını geçirmiş bir kişinin kandaki plazmasının alınıp, hala hastalığı geçirmekte olan bir kişiye nakledilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Buradaki amacımız hastalığı geçirmiş kişinin kanından, bu hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmiş, hastalığı nasıl yeneceğini bilen antikor denen hücreleri alıp hastalığı geçirmeye devam eden kişiye vermek. Onun da bu hastalığı daha kısa bir sürede atlatmasını sağlamak" dedi.

'NAKİL YAPILAN 2 HASTANIN DURUMU İYİYE GİDİYOR'

'Covid-19'un yeni hastalık olduğunu aktaran Turhan, "Hastalığı geçirmiş kişi sayısı çok fazla değil ama gittikçe artıyor. Tedavi ettiğimiz hastaların tamamının listesi mevcut. Süreç içinde süreler doldukça, negatif sonuçlar geldikçe, bağışçı olmak isteyenlerin plazmalarını alacağız. Hastanemizdeki iyileşen hasta listesinin dışında, diğer hastanelerde tedavi görüp iyileşmiş kişiler de bağış yapabilirler. Plazma bağışçısı olabilmek için hastaların koronavirüsü yendikten sonra üzerinden en az 14 gün geçmiş olması ve en az iki tane negatif PCR test sonucunun olması gerekiyor Ege Üniversitesi Kan Merkezi'ne başvurarak donör olabilirler. Biz onları gerekli şekilde yönlendiririz" diye konuştu.

Nakil gerçekleştirilen 2 hastadan bahseden Prof. Dr. Turhan, "Biri bizim hastanemizde, biri başka bir hastanede tedavi gören 2 koronavirüs hastasına plazma nakli gerçekleştirdik. Bu hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor. Onları yakından takip ediyoruz, umarız çok yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Bu hastalıktan iyileşme süreci 1 hafta, 10 gün ve 2 hafta arasında değişiyor. Biz de bu hastalarımızda da benzer bir süre bekliyoruz. Antikorları verdiğimiz için hastaların kanında savaşmaya uygun hücreler çoğalıyor. Bu şekilde tedavi olmayacak Plazma tedavisi hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor ve aynı zamanda, iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İmmün PlazmaHastalarSağlık Durumları
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