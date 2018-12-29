İltihaplı Eklem Romatizması erken tanı ile önlenebilir!

MERAL KOÇ ÇAKIR



Bu grup içinde en sık rastlanan romatoid artrit (RA), bağışıklık sisteminin başta eklemler olmak üzere vücuttaki dokularda hasara neden olması sonucu ortaya çıkan ve kalıcı sakatlığa sebep olabilen kronik bir hastalıktır. Eklemlerde ağrı, şişlik, katılık ve hareket kaybına neden olabilir. Görülme sıklığı en çok 30-50 yaşları arasında olmasına rağmen çocuklarda ve hatta gençlerde de görülebiliyor.

Halk arasında “iltihaplı eklem romatizması” olarak adlandırılan ve dünyada en sık görülen iltihaplı eklem hastalığı olan “romatoid artrit”, Ülkemizde yaklaşık 250 bin ile 350 bin arasında Romatoid Artritli hastası mevcuttur.

Prof. Dr. Ömer Kuru, “Artrit, eklemlerin, vücudun, oynar sistemlerinin intihabı hastalığına verilen tıbbi bir isim. Artrit dediğimiz zaman eklemlerdeki iltihabı anlıyoruz. Artrit dediğimiz zaman aslında pek çok hastalık aklımıza gelebilir ama en başta aklımıza gelmesi gereken tipi Romatoid Artrit dediğimiz iltihabi eklem hastalığıdır. Romatoid Artrit sadece eklemleri tutan bir iltihabi hastalık değildir. Eklemlerin yanı sıra iç organları, akciğerleri, kalbi, beyin zarlarını da tutabilen, böbreklerde hastalık yapabilen bir rahatsızlıktır. Yani bağışıklık sisteminin bozulmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Romatoid Artrit, eklemlerde uzun süre süreli seyrettiğinde kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilen bir hastalıktır. Aynı zamanda ölüm riski Romatoid Artritli hastalarda 2 ya da 3 misli daha fazladır. Romatoid Artritli hastalarda beklenen yaşam süresi 5 ila 10 yıl daha kısalmıştır. Romatoid Artrit ciddiye alınması gereken bir hastalıktır” dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Romatoid artrit, yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında en üst sırada yer almaktadır. Tipik belirtileri arasında “sabah kalkıldığında ellerin yumruk yapılmakta ve çatal bıçak tutmakta, düğme açıp kapamada, kavanoz açmada zorlanması, diz veya ayak bileğinde ağrı ve şişlik” bulunan romatoid artrit, önlem alınmazsa akciğerlerde, kalpte ve sinir sisteminde bozukluklara neden oluyor.

KadInlarda daha çok görülüyor.

Hastalığın kadınlarda, özellikle de menopoz öncesinde sık görüldüğüne işaret eden Kuru, ”Bu dönemde hastalığa; her dört kadına karşılık, bir erkekte rastlanmaktadır. Yaş ilerledikçe bu oran azalır ve 70 yaşından sonra eşitlenir” şeklinde konuştu.

Sigara içmek risk faktörleri arasında!

Hastalığın ortaya çıkışında yüzde 60 genetik, yüzde 40 oranında çevresel faktörlerin etkili olduğuna işaret eden Kuru, sigara içilmesinin romatoid artritin hem ortaya çıkışında, hem de hastalığın ağır seyretmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Romatoid Artrit erken tanıyla önlenebilir.

Söz konusu vakalarda erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çeken Prof.Dr.Kuru, belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren ilk 12 hafta içerisinde doktora gidilmesi ve tedaviye başlanması durumunda hastalığın yok olma ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Prof.Dr.Kuru, ”Son 10-12 yıldır kullanıma giren yeni tedavi ajanlarıyla (biyolojik ajanlar), romatoid artrit tedavisinde çok önemli bir aşama kaydedilmiştir. Biyolojik ajanlar sayesinde; hastaların yarısından fazlasında, RA’yı durdurmak mümkün hale gelmiştir” dedi.