İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanı Koca, 26 Haziran-2 Temmuz haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Haritaya göre vaka sayısı en çok azalan iller, Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu. Büyükşehirlerde her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51, Antalya'da 35,9 olarak açıklandı.

Bakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.