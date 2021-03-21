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İllere göre vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

21 Mart 2021 Pazar 09:48
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İllere göre vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İllerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 11,41 olarak görüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ VAKALARDA ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında, büyükşehirlerdeki vaka artışları dikkat çekti. Geçen hafta açıklanan haritaya kıyasla İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.

En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 458,53'ten 508,97'ye yükseldi. Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19MutasyonAşıMaskeMesafe
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