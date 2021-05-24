İlkyardım Hayat Kurtarır… Acil Komşum Online Ortamda

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İlkyardım eğitimi yeni dünya düzenine uygun hale geldi…Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu online uygulamalı ilkyardımeğitimi konusunda şöyle dedi: “Sadece Türkiye’de değil, dünyada da örneğine ilk kez rastlanan bir uygulamaya imza attık. Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği salgın sürecinde duramazdık. Hayat kurtarmayı ve hayatta kalmayı misyon edinen Acil Komşum eğitimlerini online ortama taşıdık”.

Dr. Ülkümen Rodoplu şöyle devam etti: “Acil Komşum eğitimleri gönüllü olan her kişiye, ücretsiz olarak verilmektedir. İki saat süren uygulamalı eğitimde şu konu başlıkları yer almaktadır: İlkyardım ve Acil Yardım tanımları; ilkyardım çantası; 112 Ambulansın aranması; trafik kazalarından sonra yapılması gereken ilkyardım uygulamaları; kırık, kanama ve ilkyardım; sara nöbeti; hayvan dostlarımızın ısırması; suda boğulma;zehirlenme; bebek, çocuk ve erişkinlerde hava yolu tıkanıklığının açılması; temel yaşam desteği.”

Ayrıca, Acil Komşum eğitimlerinin üç yıl içerisinde 3500 kişiye ulaştığını, Türkiye’nin her il ve ilçesinden katılım olduğunu, toplam 55 eğitimin düzenlendiğini söyleyen Dr. Rodoplu, 45 eğitimin salgından önce düzenlendiğini, pandeminin başlamasıyla birlikte, acil komşum eğitiminin onlineortama taşınd ığını ifade etti.

Dr. Ülkümen Rodoplu şöyle dedi: “İki saat süren eğitimde pratik bilgiler ve hayat kurtaran basit uygulamalar öğretilmektedir. Salgın öncesinde yaptığımız eğitimlerde maketler kullanılırken, onlineortama taşınan eğitimde yastıklar kullanılmaktadır. Bu uygulama bir ilktir ve dünyada ilk kez denenmektedir. Amerika, İngiltere, Avustralya, Japonya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere dünyadaki online ilkyardım eğitim uygulamaları incelendikten sonra geliştirdiğimiz bu yöntemin önümüzdeki günlerde giderek yayılacağına inanmaktayım.”

Yastık üzerinde göğüs masajı, havayolu tıkanıklığının açılması gibi hayat kurtaran hareketleri yapabilen katılımcıların, Acil Komşum gönüllü ailesine katıldığını söyleyen Doktor Rodoplu şöyle devam ediyor: “Katılanlara eğitimden bir gün önce ilkyardım konusundaki bilgilerini ölçen ön test uygulanmaktadır. Eğitim sonrasında yine onlineortamda son test yapılarak bilgilerinin ne seviyeye geldiği değerlendirilmektedir. Gönüllü lerin dijital katılım sertifikası alabilmeleri için, hem bu testleri başarı ile tamamlamaları, hem de uygulamaları hatasız yapabilmeleri gerekmektedir.”

Doktor Ülkümen Rodoplu sözlerini şöyle tamamladı:“İlkyardım hayat kurtarır. Doğru ilkyardım, dakikalar içerisinde başlatılıp, doğru bir şekilde uygulanmalıdır. 112 Ambulans y etişene kadar yapılan doğru gi rişimler sevdiklerimizi hayatta tutabilir. Biz de Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak üç yıl önce başlattığımız bir gönüllü çalışma ile uygulamalı ilkyardım eğitimleri düzenlemekteyiz. Ücretsiz olan bu eğitimlere Türkiye’nin her kesiminden katılım sağlanmaktadır. Katılanların büyük çoğunluğunun genç öğrenciler olması çok sevindiricidir. Şimdi hedefimiz insanlık için yaptığımız bu hizmeti dünyaya tanıtmak ve daha fazla gönüllüye ulaşmaktır.”