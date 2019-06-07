Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93359
ALTIN
250.905
DOLAR
5.7833
STERLİN
7.3911
EURO
6.5610
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya dikkat
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya...
55 yıldır plak biriktiriyor
55 yıldır plak biriktiriyor
İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar
İlaç sanayi için tıbbi çiçek...
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını...
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi...

İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar

Samsun'da üretilen 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitki türleri, ilaç sanayinde kullanılmak için yurtiçi ve yurtdışı pazarında alıcı buluyor. Yapraklarının kurutulmasıyla merhem olarak kullanılan bitki türleri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını belirterek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak" dedi.

İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar

Samsun'da üretilen 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitki türleri, ilaç sanayinde kullanılmak için yurtiçi ve yurtdışı pazarında alıcı buluyor. Yapraklarının kurutulmasıyla merhem olarak kullanılan bitki türleri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını belirterek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 12:14
9 Okunma
İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar

SAMSUN - Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde üretimi yapılan 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitkileri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. Üretimine bu yıl başlanılan ve birçok ilaç üretiminde kullanılan bitki türleri kurutulup yapraklarından ise merhem üretiliyor. Üreticiler, ilaç firmalarının ihtiyaçlarına göre üretim yapıyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını söyleyerek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak. Daha öncelerde firmaların ihtiyaçlarını doğal ortamdan toplayıp karşılıyorduk. Artık bu türleri kendimiz yetiştirmeye başladık. Bunun içerisinde Tıbbi Nergis dediğimiz türde var. Biz bunun çiçekleri toplayıp kurutup firmalara tıpta kullanmaları için gönderiyoruz. Sümbül olarak bilinen Göl Soğanı’nı da bu yıl üretip satışa sunmaya başladık. Daha önceden bu tip bitkilerin yurtdışına satılabilmesi için doğadan toplanması gerekiyordu, artık biz bunları tarım arazilerinde üretmeye başladık" diye konuştu.

'ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İlk olarak yaklaşık 4 dekar Göl Soğanı ve bu yıl tohumluk için yetiştirdikleri Tıbbi Nergis için 2 dönümlük alanda dikim yaptıklarını söyleyen Karaman, "Bu ürünleri yurtdışına çıkış fiyatlarını henüz bilmiyoruz. Biz çiftçi olarak ürettiğimiz ürünleri kilogram işi satıyoruz. Göl Soğanı’nın kilogramı 3 liradan alıcı buluyor. Tıbbı Nergis’in ise kuru fiyatı bu yıl belirlenecek. Bunlarında dönüm başına çiftçiye getirisi 10- 15 bin lira arasında değişiyor. Biz üretim yaparken en dar alandan en fazla ürün alabildiğimiz türlere ağırlık veriyoruz. Bundan sonrada farklı ürünleri üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ilaç SanayiiTıbbi çiçeküretimSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en sağlıklı ülkesi: İspanya
Dünyanın en sağlıklı ülkesi: İspanya
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya dikkat
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya dikkat
Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli
Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Ünlüleri son trendi gülüş tasarımı
Ünlüleri son trendi gülüş tasarımı
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI TÜRKİYE'DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI TÜRKİYE'DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN!
SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN!
Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat
Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans