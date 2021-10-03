İdrar kaçırma neden olur, nasıl tedavi edilir?

Doç. Dr. Ozan Doğan, gelişmiş teknoloji ile beraber Türkiye’de henüz yeni uygulanan ve gelişen kozmetik, jinekoloji ameliyatlarında bir çığır açarak yapmış olduğu önemli ve öncü ameliyatları ile beraber pek çok insana yardım etti. Doç. Dr. Ozan Doğan kişilerin en büyük problemleri arasında olan idrar kaçırma için kesin çözümler ile beraber daha sağlıklı bir yaşamı insanlar ile buluşturdu...

İdrar Kaçırma Neden Olur? İstemsiz olarak idrar kaçırma sorunu günümüzde birçok kişinin problemi haline gelmiştir. Bununla beraber sağlıklı kadınlar da görülebilen bir hastalıktır. Kişilerin yaşam kalitesi olumsuz etkilenerek özgüvenlerinde azalma meydana gelmektedir. Kişiler idrarlarını tutamadıkları zamanlarda sokağa bile çıkmaya korkmakta ve insan içine çıkamamaktadırlar. İdrar kaçırmanın pek çok sebebi vardır, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Doç. Dr. Ozan Doğan kişilerin neden böyle bir durum yaşadığını şu şekilde açıkladı

• Yaş çok önemlidir, her yaşta görülse de ileri yaşlardaki kadınlar bu sorunu yaşama riskleri artmaktadır.

• Menopoza giren kadınlar östrojen eksikliğinden dolayı menopoz döneminde idrar kaçırma yaşayabilirler.

•Genç yaşta doğum yapmak, çok dayıda doğum yapmak ve zor doğumlar.

•İdrar yolunda oluşan enfeksiyonlar, obezite.

•Alkol, sigara gibi kullanımlar.

•Geçirilmiş ameliyat sorunları, rahmin alınması v.s.

•Çeşitli hastalıklar inme, şeker hastalığı, nörolojik hastalıklar olmaktadır.

İdrar Kaçırma Nasıl Tedavi Edilir? Yeni teknolojik çözümlerde öncü isimlerden olan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Doç. Dr. Ozan Doğan yeni yöntemler ile beraber kesin çözümleri sunmaktadırlar. Bununla beraber ameliyat kararı verilebilir ve kişilerin yaşamlarında köklü değişiklikler yapılabilir. Özellikle kişilerin fazla kilolarını vermesi, kahve çay gibi tüketimlerden kaçınması, kabızlığa sebep olacak yiyecek ve içeceklerden kaçınması gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin düzenli spor yapması ve doktorların önerdiği şekilde tedavi süresine geçmesi önemlidir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Doç. Dr. Ozan Doğan bu dönemlerde kişilerin olabildiğince idrar torbası ve pelvik tabanlı kasları güçlendirecek hareketler yapmasını önerdi. Bunun sebebi ise tedavinin hızlı sonuçlanması ve kişilerin kısa süre içerisinde normal yaşantısına dönmesidir.