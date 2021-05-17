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İDRAR KAÇIRMA KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

Kadınların “İdrar Kaçırma” sorununa bir günde çözüm idrar kaçırma kabus olmaktan çıkıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:32
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İDRAR KAÇIRMA KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

HABİB BABAR

İSTANBUL

Kadınların çok ciddi bir sorunu ve kabusudur idrar kaçırmak. Pek çok kadında görülen İdrar Kaçırmak, kadın psikolojisini de alt üst ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar kadınların kabusu haline gelen İdrar Kaçırmanın aynı gün içinde tedavi edilebildiğini söyledi.

İdrar kaçırma nedeniyle kadınların sosyalleşmeden de uzaklaştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar, “İdrar kaçırma nedeniyle kadınlar, spor yapmaktan, gülmekten, hapşırmaktan dahi korkar hale geliyor” dedi.

İdrar kaçırmanın temel nedeninin Pelvik Kasların zayıflaması olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar, “Sosyal baskılar nedeniyle gizlenen idrar kaçırmanın nedeni, rahimle birlikte mesane ve bağırsakları desteleyen pelvik kaslardır. Pelvik kaslar; pelvik kemiğinin hemen altında bulunur ve üreme organlarını tutan yumuşak dokular ve kaslar serisidir.

Rahim, mesane ve bağırsakları destekleyen bu kaslar; kadınlarda menopozla, yaşlanmayla ve özellikle doğumdan sonra, erkeklerdeyse kilo alma ve yaşlanmaya bağlı sebeplerle zamanla zayıflar” diye konuştu.

İDRAR KAÇIRMA İLE İLGİLİ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar kadınların kabusu haline gelen İdrar Kaçırmak konusunda şu bilgileri verdi: “Kadınların çok ciddi bir sorunu ve kabusudur idrar kaçırma. Pek çok kadında görülen İdrar Kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor. İdrar kaçırma nedeniyle sosyalleşmeden de uzaklaşan kadınlar, spor yapmaktan, gülmekten, hapşırmaktan dahi korkar hale geliyor. Zor doğumlardan sonra veya yaşa bağlı olarak kolejenin azalmasıyla ilgili öksürme aksırma ve gülme esnasında da idrar kaçağı oluşuyor. Buna biz tıpta stres inkontinans diyoruz.Yapılan muayene sonucunda eğer cerrahi bir yardım gerekiyorsa cerrahiyle çözüyoruz. Eğer erken evrede ise lazer ile çözümüne karar veriyoruz. Yapılan jinekolojik muayene sonrasında ameliyat gereken vakalarda üretra ağzına bir meç uygulanarak idrar kaçağı kontrol edilebiliyor. Eğer vaka çok erken ise 35 yaşlarında başlamış çok ilerlememiş ve doğum yırtığı yok ise lazerden de fayda görebiliyor hasta. Bazı durumlarda ameliyat edilip ameliyat sonrasında lazer desteği alınıp, idrar kaçağı sorunu ortadan kaldırılabiliyor. Yani erken olgularda lazerden de faydalanıyoruz ama çok ilerlememiş olması gerekiyor.Yeni bir yöntem olan lazerden bahsetmek istiyorum. Lazer tedavisini vajina cildine uygulayarak kolejenin artmasını sağlıyor, orada destek oluşturuyor ve idrar kaçağına engel oluyoruz.İdrar kaçırma olaylarında PRP’den de yararlanıyoruz. PRP hastadan alınan kanın santrifüje edilerek tekrar hastaya verilmesi işlemine denir. PRP yöntemiyle dokunun yenilenmesi sağlanarak destek doku oluşturuyor. Dokuların güçlendirilmesiyle idrar kaçırma tedavi edilmiş oluyor. Bu tedavi yöntemleri ile gizli kabusunuzdan kurtulmak mümkün.”

Önce Vatan Gazetesi

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İdrar KaçırmaKabusönce VatanKadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper AlemdarHabib Babar
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