İç Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi Avrasya Hastanesi Uzmanlarından Geldi 

Biliyorsunuz ki iç hasatlıkları en önemli mekanizmalarımızdan biri. Özellikle mide ve diyabet sorunu yaşayan yüz binlerce insanımız ilerleyen yıllarla da büyük sorunlar yaşıyor. Hatırlar mısınız diyabet rahatsızlığı ile tanıdığımız Hıncal Uluç, Zeki Alasya, Elvis Presley, Tom Hanks'i ve tiroid hastalığından büyük sıkıntılar yaşayan Seda Sayan’ı, hatta daha birçok ünlüleri… Evet karşıdan hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi görülen ünlülerimizin aslında birçoğu bilmediğimiz birçok hastalıkla boğuşuyor. Her şeyden önce sağlıklı olduğumuz için şükretmesin her zaman bilelim. Herkese sağlık dolu haftalar dilerim.

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde İç Hastalıkları uzmanları Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, Uzm. Dr. Sedat Işık, Acil Hekimimiz Dr. Türkan Kasabalı'nın katılımlarıyla. Covid-19 Tedavi Süreçleri, Tiroid, Tansiyon Hastalığı, Diyabet Hastalığı, Mide Hastalıkları gibi birçok konuya değinildi. Dijital panel ile gerçekleşen programda; tiroid ve belirtileri nasıl tedavi edildiği, mide hastalıklar mide hastalıklarının tanı ve teşhisinde endoskopi ve kolonoskopinin önemi, diyabet ve belirtileri, diyabet tiplerinden, tansiyon hastalıkları, tansiyon hastalığının tipler, tansiyonun nasıl kontrol altına alındığı ve covid sürecinde hastalıklara değinildi.

KONRTOLSÜZ BÜYÜME GUATRLA SONUÇLANIYOR

Panelde Tiroid ve belirtileri hakkında konuşan İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, "Boyun ön alt kısmında bulunan salgı bezidir. En temel hormonlardan biridir. Tiroid bezlerinde kontrolsüz anormal büyüme guatr olabiliyor. Böyle bir belirti vermeden de halsizlik sıkıntı çarpıntı yorgunluk olabiliyor. Nodüller olabiliyor iyi huylu veya kötü huylu biyopsi öneriliyor ameliyat olabiliyor. Herkese sağlık diliyorum" şeklinde konuştu.

Tiroit bezi çok çalıştığında;

Kişi, iştahı artmasına rağmen kilo kaybı yaşar.

Sık sık idrara çıkma isteği duyar.

Seyrek adet görmeye başlar.

Nabız yükselir, gözlerde büyüme görülür.

Tiroit bezi az çalıştığında;

Kişi düzensiz ve aşırı adet görmeye başlar.

Ses kısılmaları meydana gelir.

Kabızlık ve kilo alma görülür.

Soğuğa karşı direnci zayıflar.

DİYABET HASTALARI MUTLAKA AŞI OLSUN

Diyabet hakkına açıklama yapan İç hastalıkları uzmanı Dr. Sedat Işık, "Özellikle pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle diyabet arttı. Kan şekeri yüksek olarak tanımlanan bir hastalık. Kanda şeker oranının yükselmesiyle olan bir hastalık. Diyabet hastalarının belli periyotlarda bazı tahlilleri yaptırması gerekiyor" diyerek Covıd 19 yatan hasta süreçleri ile ilgili "Testin pozitif çıktığı ilk gün hastayı yakın takibe almak gerekiyor. Bazı özel tedaviler oluyor. Aşı belki hasta olamamanızı sağlamıyor fakat riskli seyretmemenizi sağlıyor. Lütfen aşı olalım" şeklinde uyardı.

Diyabet tipleri nelerdir?

Tip 1 Diyabet: Pankreasta insülin yapan beta hücreler hasarlanır ya da insülin yapımını engelleyecek hastalıklar ortaya çıkarsa tip 1 diyabet ortaya çıkar. Başlaması çok zaman almaz. Genellikle birkaç gün ya da birkaç hafta içinde ortaya çıkar.

Tip 2 Diyabet: Tip 2 diyabetli kişiler insülin üretir. Ancak üretilen insülin hedef dokularda etkili olarak kullanamazlar. Tip 2 diyabeti, Tip 1 diyabete kıyasla daha sık görülür. Diyabetli kişilerin %90’ı Tip 2 diyabetlidir.

Riskli Diyabet Hastaları

Diyabet söz konusu olduğunda obezite veya fazla kilolu olan insanlar en çok risk grubuna giren hastalar arasında yer alıyor. Bunun dışında yüksek tansiyon hastalığı bulunanlar, kolesterolü yüksek olup, iyi kolesterolü düşük olanlar, sedanter bir yaşam sürenler, polikistik over sendromu, gebelik şekeri yüksek olanlar ve ileri yaşta olanlar da risk gurubu altındadır.

TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM

"Covid tanısı konulduğunda acile gelmiş bir hastada süreç nasıl ilerliyor? sorusunu yanıtlayan Acil Hekimi Türkan Kasabalı, "Her şeyden önce hastanın ne şikayetlerle geldiğine bakıyoruz. Şüphelendiğimiz an izole odaya alıyoruz. Kesin tanıyı aldığımız an gerekli iletişimler sağlıyoruz. Pozitif çıkan hastalarımıza gerekli ilaçları temin ediyoruz. Tedbirlerimizi almaya devam edelim."

ELİF HAYVALI