HYDROVEGA ANTI-AGING CREAM İLE  ZAMANDA YOLCULUK ETKİSİ CİLDİNİZDE…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gençlik ve güzellik, sahip olduğumuz en önemli zenginlikler arasında… Yüzümüzde ilk çizgiler belirmeye başladığında da anti-aging ürünleri yardımımıza koşuyor. Öte yandan, kadınlar artık gençlik ve güzellikleri kadar, doğa ve hayvanların sağlığı konusunda da hassas… Kozmetik ve biyoteknoloji alanında yaptığı AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği etkili vegan ürünler ile bilinen Hydrovega, Anti-Aging Cream ile hem kadınların bu hassasiyetine sesleniyor hem de tek bir üründe yüz ve göz çevrenizi sıkılaştırmanızı sağlıyor.

Vegan ve Patentli Zengin İçerik…

Hydrovega Anti-Aging Cream, ulusal ve uluslararası tarafsız laboratuvarlarca kanıtlanmış, özel olarak formüle edilmiş bileşenleri ile zamanın çizgilerini cildinizden silmenize yardımcı oluyor. Selüloz, hexapeptit, asetilenmiş hyaluronik asit, doğal buğday özü ve demirhindi özü kaynaklı çok zengin içeriği ile dikkat çeken ürün, tüm Hydrovega ürünleri gibi vegan. Hydrovega ürünlerinin hiçbir hayvansal bileşen içermediği, üniversite raporu ile de kanıtlanmış bulunuyor. Ayrıca, Hydrovega bileşenleriyle hayvanlar üzerinde hiçbir deney de yapılmıyor.

Hepsi Bir Arada Krem…

Hydrovega Anti-Aging Cream, uluslararası patentli selüloz teknolojisi kullanılarak hazırlanmış bitki özleri içeren özel formülü ile tüm yüz, göz çevresi, boyun ve dekolte bölgesine sürülmeye uygun. Ürünün içeriğindeki selüloz, sürülen yüzeyi kaplayarak sürüldüğü yerde hem yüksek nemlilik sağlıyor hem de diğer bileşenlerin gün içerisinde yavaş yavaş emilmesine ve hassas ciltler için bile uyumlu olmasına destek oluyor. Asetillenmiş hyaluronik asit ise diğer kremlerdeki hyaluronik asitten daha etkili olarak cildinizin nem tutma kapasitesini artırıyor ve kırışıklıkları önlemeye yardım ediyor. Demirhindi ağacı (Tamarindus Indica) tohumu ve buğday özünden elde edilen özel bir bitkisel içeriğe de sahip olan ürün, cildinize bakım yaparak beslenmesini ve güçlenmesi sağlıyor. Cildiniz, elastikiyetini geri kazanarak dinç ve genç bir görünüme kavuşuyor.

Daha Sıkı, Canlı, Sağlıklı ve Genç Bir Cilt…

Hydrovega Anti-Aging Cream ciltteki kırışıklıkların önlenmesinde etki gösteriyor. Cildi yoğun bir şekilde nemlendirerek ciltteki gerginliği alıyor ve yumuşatıyor. Bu sayede cildin elastikiyetini geri kazanmasını sağlıyor. Aydınlanan cildiniz daha canlı ve parlak görünüyor. Göz çevresi, kaş çevresi, kazayağı, dudak çevresi, çene ve boyun çevresi kırışıklıkları ile tüm yüz çevresi kırışıklıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda göz altlarının daha aydınlık görünmesinde, göz altındaki koyu halkaların oluşmasının ve siyah noktaların önlenmesinde de etki gösteriyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan Hydrovega Anti-Aging Cream; mevsim değişimi, hava değişimi, hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınlarının cilt üzerinde yarattığı tahribatta da sonuç veriyor. Tüm bu etkiler sayesinde cildinizin daha sıkı ve daha canlı, esnek, sağlıklı, pürüzsüz, genç ve dinç görünmesini sağlıyor.

www.hydrovega.com.tr