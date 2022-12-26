Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.540,86
ALTIN
1.080,82
DOLAR
18,71
STERLİN
22,59
EURO
19,86
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Menemen'de satılık arsalar
Menemen'de satılık arsalar
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski...
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“HPV virüsü rahim ağzı kanserinin yüzde 70’inden sorumludur”

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:55
“HPV virüsü rahim ağzı kanserinin yüzde 70’inden sorumludur”

İSTANBUL - Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünün bulaşıcı olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İsmail Alay, “HPV aşıları sayesinde kansere karşı bağışıklık sağlayabilir. HPV 16 VE 18 rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70’inden sorumludur. Ancak bir kadın HPV virüsü ile enfekte olur olmaz rahim ağzı kanserine yakalanmaz. Bu enfeksiyonların bir çoğu bağışıklık sistemi sayesinde 1 yıl içinde vücuttan temizlenir. Ancak uzun yıllar temizlenmez ve hücreler virüse maruz kalırsa kanser gelişir” dedi.


 

Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İsmail Alay, insandan insana bulaşan HPV enfeksiyonuna ilişkin değerlendirmeler yaptı. Türleri ve korunma yöntemlerini anlatan Doç. Dr. Alay, “200’den fazla HPV tipi bulunmakla birlikte kadın ve erkeklerin genital bölgesini enfekte eden 40’a yakın tipinin olduğu bilinmektedir. Bu HPV tiplerinin yüzde 99’u cinsel yolla bulaşmaktadır” diye konuştu.


 

“HPV ENFEKSİYONU İLE RAHİM AĞZI KANSERİ GELİŞİMİ ARASINDAKİ SÜRE YAKLAŞIK 10 YILDIR”


 

“HPV virüsü kadın sağlığı açısından önemi rahim ağzı kanseri öncü lezyonları ve rahim ağzı kanseri ile ilişkisinin olmasıdır” diyen Doç. Dr. Alay, “HPV’nin bazı tipleri rahim ağzı kanseri açısından yüksek risk barındırmaktadır. Özellikle HPV 16 VE HPV 18 tipi enfeksiyonlar rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 70 ine neden olmaktadır. Bunun dışında HPV 31, 33, 45, 52, 58  gibi diğer yüksek riskli tipleri de bulunmaktadır. Ancak bir kadın HPV virüsü ile enfekte olur olmaz rahim ağzı kanserine yakalanmaz. Bu enfeksiyonların bir çoğu bağışıklık sistemi sayesinde 1 yıl içinde vücuttan temizlenir. Ancak HPV virus enfeksiyonu sonrası uzun yıllar vücuttan temizlenme olmazsa ve rahim ağzı hücreleri bu virüse maruz kalırsa hücrelerde önce displazi dediğimiz bazı değişiklikler meydana gelir. Sonrasında da kanser hücrelerine dönüşüm gerçekleşebilmektedir. HPV enfeksiyonu ile rahim ağzı kanseri gelişimi arasındaki süre yaklaşık 10 yıldır” ifadelerini kullandı.


 

Doç. Dr. Alay, “HPV’nin bazı tipleri ise rahim ağzı kanseri açısından düşük riskli olmasına rağmen genital bölgede siğillere neden olmaktadır. Bunlar HPV 6 VE 11 tipleridir. Genital kondilom, Kondiloma aküminata gibi isimlerle de anılmaktadır. Bu siğillerin de virüs yükü fazladır ve bulaştırıcılığı fazladır. Görüldükleri zaman tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bir kadın aynı anda birden fazla HPV tipi ile enfekte olabilmektedir. Bu nedenle genital siğili olan hastaların diğer riskli HPV tipleri açısından da taranması gerekmektedir” dedi.


 

“HPV VİRÜSÜ RAHİM AĞZI KANSERİNİN YÜZDE 70’İNDEN SORUMLUDUR”


 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılanmanın yerinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Alay, “HPV enfeksiyonuna karşı korunmak için de HPV Aşıları  bulunmaktadır. HPV aşıları sayesinde kansere neden olan HPV tiplerinin çoğuna ve genital siğile neden olan HPV tiplerine karşı bağışıklık sağlayabilmektedir. HPV 16 VE 18’in rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70’inden sorumlu olduğunu söylemiştik. Şu an ülkemizde mevcut olan 4’lü aşı HPV 6,11, 16, 18  tiplerine karşı bağışıklık sağlamaktadır. Bununla birlikte üretimi yapılmış ancak henüz ülkemizde uygulanamayan 9’lu aşı ise HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58  tiplerine karşı bağışıklık sağlamaktadır. Dokuzlu aşıdaki bağışıklık sağlanan HPV tipleri ise genital siğil etkenlerine ilave olarak kansere neden olan tiplerin yaklaşık yüzde 90’ını kapsamaktadır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HPV VirüsüRahim Ağzı Kanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Öngön: Kanserin 'aklını' ancak genetikle yenebiliriz
Dr. Öngön: Kanserin 'aklını' ancak genetikle yenebiliriz
Tandırda yakılan tezek, kırsaldaki kadınların KOAH nedeni
Tandırda yakılan tezek, kırsaldaki kadınların KOAH nedeni
‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’
‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı
Kartal'a 11 katlı yeni onkoloji merkezi geliyor
Kartal'a 11 katlı yeni onkoloji merkezi geliyor
TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu
TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu
Gripten kurtulmak isterken kalp sağlığından olmayın
Gripten kurtulmak isterken kalp sağlığından olmayın
Diyarbakır’da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı
Diyarbakır’da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi