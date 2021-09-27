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Her yıl yaklaşık 59 bin insan kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:22
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Her yıl yaklaşık 59 bin insan kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor

İSTANBUL -  Türkiye dahil tüm dünyada 150’den fazla ülke ve bölgede görülen kuduz hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Aşı ile önlenebilecek bir viral hastalık olan kuduz sebebiyle dünyada her yıl tahminen 59 bin insanın hayatını kaybettiğini söyleyen MSD Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Burhan Hacı, “Tüm dünyada yaklaşık olarak yıllık 8,6 milyar dolar tutarında bir maliyete neden olan kuduz, koruyucu aşılamanın yeterli seviyede yapılmadığı ve bulaşma sonrası tedavinin yaygın uygulanmadığı Asya ve Afrika ülkelerinde daha sık görülüyor ve kuduz nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 95’i de yine bu bölgelerden raporlanıyor” dedi.


 

Her yıl dünya çapında 29 milyondan fazla insanın ısırılma sonrası aşı olduğunu, bunun her yıl yüz binlerce kuduz ölümünü önlediğinin tahmin edildiğini ifade eden MSD Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Burhan Hacı, kuduz hastalığının, kuduz endemik bölgelerde köpek aşılama oranlarının düşük olmasından ve hastalık hakkında farkındalık eksikliğinden kaynaklı hayvan ve insan yaşamını tehdit ettiğini ve bu tehdidi ortadan kaldırmak, tüm dünyada kuduzu önlemek amacıyla 25 yılı aşkın süredir çalışmaya devam ettiklerini belirtti.


 

SIFIR KUDUZ HEDEFİ


 

Burhan Hacı konuya ilişkin açıklamasında, “Tüm dünyada 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak anılıyor. Bu kapsamda, MSD Hayvan Sağlığı olarak biz de hem hastalığı önleme uygulamalarını hem de hastalık hakkındaki farkındalık çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Tüm dünyada Afya Programımız kapsamında, kuduz hastalığını ortadan kaldırmak ve insanlar, hayvanlar ve çevre için en uygun sağlık sonuçlarına ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu program dahilinde kuduza karşı global ve kamusal ortaklarımızla iş birliklerimiz devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2030’a Kadar Sıfır Kuduz hedefine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


 

HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI İÇİN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞIYORUZ


 

Bugüne kadar Afya programı aracılığıyla bağışladıkları aşı sayısının 3 milyon dozu aştığını ifade eden Burhan Hacı, ‘Daha Sağlıklı Hayvanlar İçin Bilim™ vizyonu’ ile, bu bağış sayısına ulaşmış olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Burhan Hacı sözlerine şöyle devam etti:


 

“Toplu aşılama programları da dahil olmak üzere, kuduzu önlemede sürdürülebilir çabalarında ilerleme kaydetmek için insan, hayvan ve çevre sağlığı organizasyonlarının bir arada çalışması gerekiyor. İnsanlar, hayvanlar ve çevre arasında arayüz oluşturan kuduz gibi sorunları önlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için yerel, ulusal ve global düzeyde multidisipliner yaklaşımlara ihtiyaç var.”


 

Kritik bir görev üstlendiklerini belirten Burhan Hacı, “Biz de MSD Hayvan Sağlığı olarak, insan sağlığı için çalışan sağlık profesyonelleri, veteriner hekimler ve çevre sağlığı profesyonellerinin bir araya gelerek sorunlara çözüm geliştirdikleri sağlığı birleştirici bir kavram olan ‘Tek Sağlık’ prensibini merkeze aldık. Bu Tek Sağlık yaklaşımı sayesinde, lokal, bölgesel, ulusal ve global hayvan sağlığı savunuculuğu konusunda kritik bir görev üsteniyoruz” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSD Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Burhan Hacı59 Bin InsanKuduz
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