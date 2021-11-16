Her Çocuk Eşittir, Çocuğun Dini, Dili, Milleti Yoktur!

İSTANBUL- Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu hastanemizde çocuk hakları ve çocuk sağlığı için yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza değindiler. Çocuk Haklarını bilmenin, yaymanın ve korumanın önemine vurgu yaptılar. İşte sizlerle…

“Biz Her Zaman Çocukların Yanındayız”

Bugün “En anlamlı etkinliklerden biri gerçekleşiyor bu yayında” diyerek sözlerine başlayan moderatör Gönül Dilek, “22 yıl önce hizmete açılan Avrasya Hastanesi o zamandan bu zamana binlerce çocuğun sağlıkla dünyaya geldiği yer. Başarılı işlerimizle tavsiye edilen, güvenilen ailelerin çocuklarını dünyaya getirmek istediği yer olduk. Bebekleri anne karnından itibaren takibe alarak, doğumlarından, gelişimlerine, yetişkin bir birey olana kadar takip ettik. Onların ellerini sevgiyle tutarak güçlü bağlar kurmaya özen gösterdik. Ruhsal ve bedensel gelişimleri kadar, toplumsal gelişimleri için de elimizden geleni yaptık. Neler mi, okullarda ilgi ve merakla sorularına yanıt buldukları ve gelecekte yapacakları mesleki tercihlerine yönelik fikirler elde ettikleri sayısız eğitimler verdik, kültürel, çevresel, sosyal projelerde çocuklarımız için sponsorluklar yaptık, Avrasya çocuk şenlikleri düzenledik, onların fikirleriyle onların seçtiği kişi ve kurumları onlarla birlikte ödüllendirdik. Anne sütü her çocuk için önemli. Sağlık bakanlığı tarafından Bebek dostu hastane unvanını aldık, sağlıklı bebekler için anne sütünün önemine hep değindik gerek halka açık eğitim gerek de doğum sonrası annelerin yanına giden eğitimli hemşirelerimizle.”

“Her Şey Çocuklukla Başlar”

“Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yola çıktık, insan doğarken önce bebektir, sonra çocuktur sonra yetişkin birey. Bizde hastane hizmetlerimizi sunarken insana en önemli şeyi sağlığı sunarken bebeklikten başladık insan sağlığına gerekli önemi vermeye, bebeklikten çocukluk çağına kadar poliklinik ve servislerimizde onların sağlık haklarından en kaliteli şekilde faydalanmaları için uzman ve sevgi dolu doktorlarımızla, hemşirelerimizle, donanımlarımızla, eksiksiz bir altyapıyla hareket ettik. Sonuç mutlu aileler, sağlıklı çocuklar oldu. Hangi ırktan ve milletten, hangi dinden olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, cinsiyeti ne olursa olsun Avrasya Hastanesi onları sevgi ile kucakladı. Sevgili çocuklar, Bugün ve her gün sizin haklarınızı duyurmamız gerektiğinin ve sizin sesinize ses olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden de buradayız, sizinleyiz. Şimdi arkanızda yürürsek, ileride karşınızda sizi alkışlayacağımızı biliyoruz. İleride büyük adamlar, başarılı kadınlar olacaksınız inanıyoruz. Gelin çocuklarımızın haklarını bilelim ve koruyalım.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününüz Kutlu Olsun Hepinizi çok seviyoruz.” Şeklinde konuştu.

“Asiye hocama ve Gönül hanıma beni böyle bir programa dahil ettikleri için teşekkür ediyorum” diyerek konuşan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, Cumhuriyetimizin kurucu Ulu Önder Atatürk’ün 11 Kasım’da ölüm yıl dönümüydü ruhu şad olsun. Bizleri bugüne kadar yetiştiren bizlerde emeği olan bütün çevreye ayrıca hastanelerimizi bu seviyeye getiren uluslararasından söz ettiren hastalarımıza doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuk hakları deyince akan sular duruyor. Her dönemin bir değişen şartları da değişen ihtiyaçlar değişen haklar değişen haksızlıklar o içinde bulunduğumuz ortamda gelmiştir yaşadığımız dönemde. Bizler içinde bulunduğumuz toplumun eserleriyiz. Çocuk hakları doğarken başlıyor…”

“Doğarken Başlıyor Ayrılıklarımız”

Urlu, “Kimileri çok şanslı modern hastanelerde dünyaya gözünü açıyor kimileri tarlada gözünü açıyor” diyerek devam etti “Doğarken başlıyor ayrılıklarımız. Bu yaşanmışlıklarımız bize bir bakış açıcı bir mücadele yolu verdi değişim yapma zorluluğunu yükledi. Bu misyonla değişime ayak uydurmak için günümüzün gerekliliği şartlarda mücadelemizi kavgamızı ailemizi çocuklarımızı varlıklarımızı garanti altına almak için insancıktan insan olma yolculuğunu yaptık. Şirketimizin anayasası sayılan uyum rehberi bunların içerisinde gördüğünüz kalite politikamızda hayatımızı seçimlerimiz tercihlerimiz belirlediği için seç sağlık, eğitim, çevre ve bugün çocuklara özel çocuk odaklı faaliyetler yapacağız duruşumuzu konumlamamızı bu vaziyette ilerleteceğiz.”

“Çocuklarınıza Lütfen ‘Özgüveni’ Verin”

“Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Sağlık denilince de akan sular durulacak bu ilkelerle de hastane işletmeciliğimize başladık. İşletmenin amacı önce kâr etmek varlığını idam etmek ve topluma hizmet etmektir. Biz topluma hizmeti en başa koyduk topluma duyarlı olmak dürüst olmak değişimlere ayak uydurmak. Bunlar günümüz için geçerli” şeklinde anlatan Urlu, “22 yıl önce biz Bir sağlıkçının gözetiminde anneye nasıl bakılır babaya nasıl bakılır yaşlıya nasıl bakılır psikolojisi nedir bunların mevzuatını yazdık hem de ilk kurslarını yazdık. Günümüzde engellilerin kapatıldığı durumlarda insan vicdanını sızlatıyor. Teknoloji şu anda yeni dijital çağda. Çocuk bizim geleceğimizdir geleceğimiz denilince dijital çağa ayak uyduracak şartları çocuklarımıza mutlaka sağlamalıyız. Onları iyi bir çevrede dünyaya adapte etmemiz gerektiğine inanıyorum. Çocuk anne karnına düştüğü günden itibaren hakları vardır. Günümüzün çocukları çok şanslı onlar hemşireleriyle ebeleriyle doktorlarıyla dünyaya geliyor. Çocuk şenliklerinde çocuklara değer katmış kişi ve kurumları buraya getirdik yazarlarla görüştüler etkilendiler bir doktorumuzun çocuğu yazardan etkilenerek kitap yazdı. Çocuklarınıza lütfen Özgüveni verin” dedi.

“Burada Mucize Bebekler Dünyaya geldi”

“Çok değerli çocuklarımız ülkemizin geleceği sağlıklı nesillerimizin güvencesi sizlersiniz. Anneler babalar büyük anneler babalar öğretmenler hepinizle görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz” diyen Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Rehberinizde gördüğüm gibi gerçekten misyon çok önemli. Biz yeni doğancı olarak bebeğin doğmadan önceki evresi hatta gebelik öncesi evlilik öncesi ve ergenlik dönemindeki kişilerin bilinçlendirilmesindeki eğitimin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. ‘İnsanlık çocuklara sunabilecek en iyisini borçludur’ der Ulu Önder Atatürk. Sayın Urlu; sivil toplumlara kucak açtılar mucize bebekler dünyaya getirdiler. Burası sadece sağlık değil Sağlık, eğitim, çocukla ilgilenen her birey hukuksal açıdan da çok önemli. Avrasya hastanesine çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini bitirdi.

HABER: ELİF HAYVALI