Her 5 kişiden 2’si öğünler arası atıştırıyor

İSTANBUL - Kimi zaman açlığı bastırmak, kimi zaman öğünleri geçiştirmek için kullanılan atıştırmalık ürünler, birçok ülkede tüketicilerin beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak konumlanıyor. YouGov verilerine göre küresel çapta 5 tüketiciden ikisi öğünler arasında atıştırıyor. Sağlıklı atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Öte yandan aynı araştırmada, her 5 tüketiciden ikisinin (yüzde 45), öğünler arasında atıştırdığı görülüyor.





Atıştırmalık ürünler, küresel çapta birçok tüketicinin günlük beslenme alışkanlıklarının düzenli bir parçası olarak konumlanıyor. Kimi zaman açlığı bastırmak, kimi zaman öğünleri geçiştirmek için kullanılan atıştırmalıklara talep her geçen gün artarken, YouGov araştırma şirketinin 43 pazarda yaptığı araştırmada, her 5 tüketiciden ikisinin (yüzde 45), öğünler arasında atıştırdığı görülüyor. Öte yandan şirketin ABD, Büyük Britanya ve Almanya pazarlarında yaptığı bir çalışma, tüketicilerin en çok televizyon izlerken atıştırdığını gösteriyor. Euromonitor ise dünyada hayvansal ürün tüketimini sınırlamaya çalışan insanların sayısının 2021’de arttığına, sürdürülebilir, sağlıklı ve bitki bazlı beslenme trendinin yaygınlaştığına işaret ediyor. Tüketicilerin yaklaşık yarısının atıştırmalık için kuruyemişlere ve kurutulmuş meyvelere yöneldiği düşünüldüğünde, bu trend doğrulanıyor.





Bu trendin sağlıklı atıştırmalık pazarının büyüme hızını etkilediğini vurgulayan sağlıklı atıştırmalık üreticisi Rawsome'ın Kurucusu Semra İnce, “Global olarak 85,6 milyar dolarlık bir hacimle kapatan sağlıklı atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Tüketiciler rafine şekerden, katkı maddelerinden, doymamış yağlardan uzaklaşarak sağlıklı ürünler atıştırmak istiyor. Biz de bu doğru beslenme anlayışına inanıyor ve ısıl işlem görmemiş, yüzde 100 doğal, katkı ve koruyucu madde içermeyen, şeker ilavesiz, vegan ve glütensiz ürünlerimizi 2017’den bu yana 7 ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.





“SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN ATIŞTIRMALIKLARDAN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR”





Tüketicilerin kişisel sağlık ve esenliklerine yönelik yaklaşımlarının zaman içinde değiştiğine ve artık daha çok insanın sağlıklı olmaya odaklandığına dikkat çeken Semra İnce, “Birçok insan doğru yollar bulunduğu müddetçe sağlıklı olmanın, yaşam kalitesini yükseltmenin zor olmadığını fark ediyor. Daha sağlıklı bir yaşam söz konusu olduğunda ise akla ilk gelen beslenme oluyor. Sanılanın aksine sağlıklı yaşamak için atıştırmalıklardan vazgeçmek gerekmiyor. Beslenmenin giderek zorlaştığı bu dönemde adını telaffuz etmekte zorlandığımız katkı maddelerini içeren ürünlerden uzaklaşarak doğaya yönelmek, çiğ gıdaların şifasını keşfetmek, katkısız, şeker ilavesiz atıştırmalıkları tercih etmek yetiyor. Rawsome olarak 2016'dan bu yana İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) sertifikasıyla üretimlerine devam eden tesisimizden çıkan ve 8 çeşit kuruyemiş ve meyve barı, 8 çeşit fonksiyonel bar, 4 çeşit granola ve müsli, 3 çeşit dolgulu meyve ve yemiş topu zengin ürün yelpazemizle tercihini sağlıklı atıştırmalıklardan yana kullanan tüketicilere hitap ediyoruz. Lezzetini elma, hurma, vişne, kakao, badem, ceviz, kayısı, fındık, çekirdekler, tohumlar ve Hindistan cevizi gibi yüzde 100 doğal lezzetlerden alan ürünlerimiz, sağlıklı beslenmenin lüks olmadığını kanıtlıyor. Vegan, glütensiz ve şeker ilavesiz atıştırmalıklarımızla farklı beslenme tercih ve ihtiyaçlarını da kapsamayı başarıyoruz” diye konuştu.





"BESLENME BÜTÜNSEL BİR KAVRAM"





Uzun yıllar tedarik zinciri, perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışmış bir kadın girişimci tarafından hayata geçirilen Rawsome, ABD merkezli Bütünsel Beslenme Enstitüsü’nden Sağlık Koçu unvanı almaya hak kazanan Semra İnce tarafından yönetiliyor. Tıbbın kurucusu sayılan Hipokrat’ın “yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” cümlelerine atıfta bulunan Rawsome Kurucusu Semra İnce, marka olarak paylaştıkları sağlıklı yaşam felsefesini şu ifadelerle özetliyor:





“Beslenme bütünsel bir kavram olup, bedenin beslenmesi bunun sadece bir boyutudur. Biz de, sağlık ve esenlik için doğru gıda almanın yanında, doğru yaşam pratiklerinin (yeterli ve kaliteli uyku, uygun egzersiz, yeterli su tüketimi, farkında olarak yaşama pratiği) de önemi kaçınılmazdır.”