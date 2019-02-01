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HER 100 ÇOCUKTAN 20’SİNDE GÖRÜLÜYOR

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak, astımın kronik bir hastalık olması nedeniyle, hastanın düzenli aralıklarla kontrol edilerek, uzun süreli tedavisinin planlanması gerektiğine dikkat çekti.

HER 100 ÇOCUKTAN 20’SİNDE GÖRÜLÜYOR

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak, astımın kronik bir hastalık olması nedeniyle, hastanın düzenli aralıklarla kontrol edilerek, uzun süreli tedavisinin planlanması gerektiğine dikkat çekti.

01 Şubat 2019 Cuma 17:55
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HER 100 ÇOCUKTAN 20’SİNDE GÖRÜLÜYOR

İSTANBUL - Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinde gelen bir hastalıktır. Çocukluk çağında müzmin (kronik) hastalıkların en sık görülenidir. Ülkemizde yaklaşık her yüz çocuktan 17-20 ‘ sinde görülmektedir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak, astımın kronik bir hastalık olması nedeniyle, hastanın düzenli aralıklarla kontrol edilerek, uzun süreli tedavisinin planlanması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Baymak, “astım rahatsızlığı olan bireylerin hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap var ve bu nedenle de hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir.”dedi.

Öksürük Astımın Habercisi

Astımın ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerin risk faktörü olduğunu belirten Dr. Nazım Baymak astım hastalığının risk faktörlerini çevresel ve bireysel olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Çocuklarda, nefes darlığı, hışıltı, kuru ve inatçı öksürük astımın en belirgin özellikleridir. Dr. Nazım Baymak, çevresel faktörleri, iç ve dış ortam hava kirliliği, sigara, alerjenler ve enfeksiyonlar olarak, bireysel faktörleri ise cinsiyet, obezite ve genetik özellikler şeklinde özetledi.

Ataklar Astım Tanısında Önemli İpucudur

Dr. Baymak, Astım tanısı koyulurken en önemli kriterin hasta  öyküsü olduğunu çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “ Anne ve babadan birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riskinin yüzde 20-30 , her ikisinin de astımlı olması durumunda bu risk yüzde 60-70 yükselmektedir. Öksürük, hırıltı veya nefes darlığının ataklar halinde ve tekrarlayıcı olması, özellikle gece veya sabaha karşı artışı, egzersiz veya oyundan sonra, alerjenlerle veya iritan ( tahriş edici ) maddeyle karşılaşma sonrası tekrarlaması astım tanısı koyduran en önemli ipuçlardır.’’

Sigaradan ve Keskin Kokulardan Uzak Durun

Dr. Nazım Baymak; “Tedavi sürecinde ilk adım teşhisin doğru konulmasıdır, tedavinin temelini, alerjenlerden kaçınma, astım ataklarını tetikleyen sigara dumanı, hava kirliliği, enfeksiyon, yoğun ve keskin kokulardan uzak çevre koşullarının sağlanması gerekir” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Medicana Bahçelievler HastanesiÇocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak
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