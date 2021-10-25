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Her 10 kişiden 7’si kilosundan memnun değil

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:17
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Her 10 kişiden 7’si kilosundan memnun değil

İSTANBUL - Türkiye genelinde insanların kilo problemine yönelik bir araştırma yapıldı. Bin 100 katılımcının yer aldığı çalışmaya göre, her 10 kişiden 7’si kilosundan memnun değil. Kişilerin yüzde 59,3’ü diyet ile zayıflayacağını düşünürken, yüzde 38’i sağlıklı beslenmediğini belirtti.


 

Araştırma şirketi Areda’nın Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği  2021 Vücut Ağırlığı Araştırması’nda katılımcılara sağlıklı beslenme ve diyet üzerine birçok soru yönetildi.


 

Araştırmada kilo memnuniyeti öne çıktı.  Buna göre, her 3 kişiden sadece 1’inin kilosundan memnun olduğu görüldü. Katılımcılara yöneltilen ‘Mevcut kilonuzdan memnun musunuz?’sorusuna,  kişilerin yüzde 30,4’ü ‘evet’ yüzde 69,6’sı ise ‘hayır’ cevabını verdi.


 

DİYET İLE ZAYIFLAMAYA İNANÇ AZALIYOR


 

‘Diyet ile zayıflayabileceğinize inanıyor musunuz?’ sorusuna da katılımcıların yüzde 59,3’ünün ‘evet’, yüzde 40,7’sinin ‘hayır’ cevabını verdi. Kişiler, özellikle internette görüp denenen diyet, kür ve sözde sağlıklı tariflerin birçoğunun işe yaramaması diyet ile zayıflanabileceği inançlarının olumsuz etkilendiğini aktardı.  


 

SAĞLIKLI BESLENDİĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜKSEK


 

Son yılların en popüler konularından biri olan sağlıklı beslenmeye yönelik ise katılımcılara yöneltilen, ‘Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz?’ sorusu ise büyük oranda olumlu cevaplandı. Her 10 kişiden 6’sının sağlıklı beslendiğini söylediği araştırmada, ilgili soruya ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 62 ile ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 38’i ise sağlıklı beslenmediğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kilo MemnuniyetiKilo
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