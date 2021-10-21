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Havalimanında çalışanların aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

21 Ekim 2021 Perşembe 15:27
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Havalimanında çalışanların aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

İSTANBUL - KORONAVİRÜS ile mücadele önemli rol oynayan aşılanma ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personelin yüzde 99'nun aşılandığı açıklandı.

Salgın ile mücadele aşılanma sayısı gün geçtikçe artarken paydaşlarıyla birlikte 12 bin kişinin çalıştığı İstanbul Havalimanı'nda aşılanma oranları açıklandı.

NORMALLEŞME İÇİN EN ETKİLİ SİLAH AŞI

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Toplumsal bağışıklık hedefini önemsiyoruz. @igairport ve havalimanımızdaki paydaşlarımızda aşılanma oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Güvenli ve sağlıklı seyahat için terminalimizde maske, mesafe ve hijyen uygulamalarını titizlikle uyguluyoruz. Normalleşme için en etkili silah aşı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havalimanında çalışanlarAşılanma Oranları
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