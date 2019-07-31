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'Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaratabilir'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, Türkiye'de yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşıldığını söyledi.

'Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaratabilir'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, Türkiye'de yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşıldığını söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
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'Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaratabilir'

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, sünnetin insanoğlunun uygulayabildiği en eski cerrahi girişimlerden birisi olduğunu ve geçmişinin 10 bin yıla dayandığını belirterek, "Hititlerde ve Mısır'da sünnet uygulandığına dair kayıtlar vardır. Günümüzde Müslüman ve Yahudilerin çoğunlukta olduğu ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bilindiği üzere 1219 sayılı Kanununun 3'üncü maddesinde, sünnet işleminin genel tababet icrası kapsamında tüm tabipler tarafından gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, sünnet işleminin yalnızca tabip tarafından yapılabileceği öngörüldüğünden, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sünnet işlemi sadece tabiplerce yapılabilmektedir" dedi.

‘SÜNNET PSİKOLOJİK TRAVMA OLMAMALI’

Op. Dr. Mahmut Aluç, sünnetlerin mutlaka hekimler tarafından yapılması gerektiğini hatırlararak "Sünnet sonrası, özellikle ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir. Sünnet öncesi çocuğun sünnet konusunda aile ve doktor tarafından mutlaka bilgilendirilmesi gereklidir. Çocuğa son anda söylenmesi ve ikna edilmeden yapılması aslında ciddi bir psikolojik travma olacaktır. Belki de bu tür bir sorun ile karşılaşmamak için en uygun yöntem bebeklik döneminde özellikle de yenidoğan döneminde sünnetin uygulanması olabilir. Daha geç dönemlerde yapılan sünnetlerde ise mutlaka çocuğa sedasyon yapılarak, gerekirse ailenin yanında bayıltılarak operasyona alınması daha uygun olacaktır" diye konuştu. 

HEPATİT B VE C RİSKİ VAR

Op. Dr. Aluç, ehil ellerde sünnet işleminin yapılmaması durumunda ise kanama ve enfeksiyon, peniste kısmi veya tam kayıp, idrar kanalının zarar görmesi, idrar kanalının daralması, Hepatit B ve C riski, sünnet derisinin çok alınması ile ilerde cinsel sıkıntı yaşanması gibi sorunlara dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut AluçTürkiyeHatalı Sünnet
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