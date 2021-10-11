Hastalarıyla kurduğu iletişim Belma Dönertaş'a  ödül getirdi

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

İstanbul’da Dedeman Otel'de düzenlenen ve Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar tarafından organize edile Altın Kalite Ödül Töreni gerçekleşti. Alanında başarılı iş insanları ve sanatçılara ödülleri protokol tarafından verildi. Törenin en ilgi çeken ödülü ise Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Dönertaş’a verildi. Yaptığı çalışmalar, hamilelik sürecinde beslenme yöntemleri ve sağlıklı hamilelik süreci hakkında hastalarıyla iletişimi dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, 4. Altın Kalite Ödüllerinde ‘Yılın En İyi Kadın Doğum Uzmanı’ olarak ödülünü aldı. Belma Dönertaş ödülünü sunucular Şenol İpek' in Özlem Yıldız'ın ellerinden aldı.

Gecede iletişim danışmanı Özgür Aras da ödülünü alırken Gökçe Kırgız-Yılmaz Taner çifti katılırken Gökçe Kırgız ödülünü aldı.Yağız, Ayça, Yılmaz Morgül, Ersan Er,Murat Övüç gibi sanatçılar sahnede şarkı söyledi ödüllerini aldı.Organizatör Hülya Yanıkdağ'da gece de güzelliği ile göz kamaştırdı.