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HAMİLEYKEN KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?

Anne adaylarının en çok tartıştığı konulardan biri de hamileyken kahve içmenin bebeğe zararı olup olmadığıdır. Özellikle gebelik öncesi kahve tiryakisi olan kadınlar için hamileyken kahve içememek bir kabus olsa gerek. Sağlık Notlarında bu hafta size kulaktan dolma yanlışlar yerine uzmanından en doğru bilgileri aktarmak istedim. Her hamilelik çok özel ve bu dönemde yediklerimize ve içtiklerimize çok dikkat etmeliyiz. Ama unutmayalım ki hamilelik bir hastalık değildir. Bunun için sevdiğimiz şeylerden miktarı önemli olmak koşuluyla uzak durmamız gerekmiyor. 

HAMİLEYKEN KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?

Anne adaylarının en çok tartıştığı konulardan biri de hamileyken kahve içmenin bebeğe zararı olup olmadığıdır. Özellikle gebelik öncesi kahve tiryakisi olan kadınlar için hamileyken kahve içememek bir kabus olsa gerek. Sağlık Notlarında bu hafta size kulaktan dolma yanlışlar yerine uzmanından en doğru bilgileri aktarmak istedim. Her hamilelik çok özel ve bu dönemde yediklerimize ve içtiklerimize çok dikkat etmeliyiz. Ama unutmayalım ki hamilelik bir hastalık değildir. Bunun için sevdiğimiz şeylerden miktarı önemli olmak koşuluyla uzak durmamız gerekmiyor. 

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
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HAMİLEYKEN KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?

SUMRU AYDIN

Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, yasak listelerinin başında yer alan kahve ilgili merak ettiğiniz herşeyi siz değerli okurlarım için anlatıyor. Kahvenizi alın ve yazımızı okumaya başlayın bakalım. Herkese , özellikle gebe arkadaşlarıma sevgiler gönderiyorum.

Hamileyken kahve içmenin Zararı Var mı?

Hamilelik süreci özellikle tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bakımından ekstra dikkat etmemiz gereken bir dönemdir. Bu süreçte unutmamamız gereken anahtar kelime ise aşırıya kaçmamaktır. Dikkat edilmesi ve ölçüsü kaçırılmaması gereken maddelerin başında kafein geliyor. Özellikle kahve ve çayda bol miktarda yer alan kafeinin kullanımı hamilelik dönemi boyunca sınırlandırılmalıdır.

Günde 200 MG’A Kadar Kafein Zararsızdır! 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, hamilelik dönemi boyunca günde 200 mg’a adar alınan kafeinin bebeğe zararı yoktur. Bu oran günde yaklaşık 2 fincana denk gelse de bizim düşüncemiz bir bardak kahvenin kafi geleceği yönündedir. Çayda ise kafein miktarı kahvenin yarısı olduğuna göre günde 3-4 bardak çay içmemin bebeğe bir zararı yoktur. 

İşte Kahve ve Çay Çeşitlerindeki Kafein Miktarı:

1 fincan filtre kahve : 135-200 mg

1 fincan espresso : 100 mg

1 fincan cappuccino: 100 mg

150 cc hazır kahve : 60 mg

2 gram Nescafe® ile hazırlanan kahvede: 50-70 gram kafein bulunur

1 fincan Türk kahvesi : 60 mg

150 cc Dekafeine (kafeini alınmış) kahve : 5 mg

1 fincan siyah çay: 40 mg

1 fincan yeşil çay: 20 mg

Hamileyken Kahve İçmek Bebek Gelişimi Etkiler mi?

Hamilelik süresince kahve içmek üzere birçok araştırma yapılmıştır. Vücuda alınan kafein oranının, bebek gelişimini hangi mekanizmayla etkilediği ortam olarak saptanamamaktadır. Anne adaylarının; fiziksel, biyolojik, metabolik, çevresel ve genetik etkenleri oldukça değişkendir. Bu sebeple bu sorunun cevaplanması zordur. Ancak yapılan araştırma sonuçları göstermiştir ki hamileyken kahve içmenin Anne karnında gelişim geriliği (SGA) %10 oranında artış görülmüştür.

Kahve Vitamin ve Minerallerin Kanda Emilimini Etkiler mi?

Araştırmalar gösteriyor ki, kafeinin, olarak idrarla kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi minerallerin atımını da attırıyor. Fazla miktarda kafein alımının kalsiyum emilimini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle kafein osteoporoz oluşumunda primer bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir.

Kafeinsiz Kahveler Bir Tuzak mı?

Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki, hamilelik döneminde vücuda alınan kafein miktarı hamilelik sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle düşük riski de dahil olmak üzere bebeğin gelişimi üzerinde sorunlara yol açabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta daha önce de dediğimiz gibi alınan kafeinin miktarıdır. 

Piyasada birçok kafeinsiz kahve markası mevcut. Birçok hamile kafeinin zararlı olabileceği gerekçesiyle bu kahvelere yönelebiliyor. Kafeinsiz kahvelerin hamilelik üzerinde yarattığı etkiler üzerine şu an için kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil. Ancak Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırma, kafeinsiz kahvelerin kötü kolestrolü yükselten proteinin daha fazla üretilmesine sebep olduğunu göstermiştir.

Hamilelik Döneminde Kahve İçmek Hangi Durumlarda Sakıncalıdır?

Uyku problemi yaşayan kişiler, hipotiroidi olan kişiler ve kalsiyum eksikliği olan kişilerin kahve içmeleri sakıncalı olabilir.

Peki, Emzirirken Kahve İçilir mi?

Kafeinin vücut üzerinde bazı etkileri vardır. Bu etkiler genellikle uykusuzluk, gerginlik olarak kendini gösterir. Emziren annenin belirlenen ölçünün üstünde kafein alması, bu kafeinin emzirme yoluyla bebeğe geçmesine sebep olur. Özellikle erken doğan bebekler çok az miktarlardaki kafeine karşı bile fazla duyarlıdırlar. Bu durum hem bebeğin sağlığına hem de yetişkinlerde görülen etkilerin bebekte görülmesine sebep olur. Yani bebeğin sürekli ağlaması, geceler boyu uyumamasının sebebi annenin içtiği kahvenin süt yoluyla bebeğe geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Ayrıca günde 450 ml’den fazla kahve tüketmek anne sütündeki demir konsantrasyonunu azaltabilir ve bu durum bebeklerde demir eksikliğine yol açabilir. Bu durumda yapmanız gereken kahveyi tamamen hayatınızdan çıkarmak değildir. Ölçülü tüketmektir. Yukarıdaki oranları göz önüne alarak günde 200 mg’a kadar kahve içebilirsiniz. 

Kahve Keyfine Ara Vermek Zorunda Değilsiniz! 

Aşırıya kaçılması durumunda bebeğin gelişimden sağlığına kadar birçok yan etkisi bulunan kafein kullanımı kontrol altına alınıp tüketildiğinde hiçbir zararı yoktur. İnsan vücudu kafeini egale edecek metabolizmaya sahiptir. Ancak 200 mg’dan fazlası için bebeğin henüz böyle bir yapıda metabolizması yoktur. Bu durumda yapmanız gereken günlük 2 bardağı geçmeyecek şekilde kahve keyfinize devam etmektir.

Önce Vatan Gazetesi

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