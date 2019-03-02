Hamilelikte Pika Sendromu ve Çözüm Yolları

SUMRU AYDIN

Hamile birinin çamur veya sigara külü aşerdiğine şahit oldunuz mu? Biliyorum, kulağa oldukça kötü geliyor ama daha çok demir, kalsiyum, bakır, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksikler sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen hamilelikte Pika Sendromu, yabancı maddelere hissedilen karşı konulamaz dürtü olarak tanımlanıyor.

Bu hafta Sağlık Notlarında son derece enteresan bir konu işliyoruz. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nurcan Dalan, hamilelikte plastik, çamur, kömür gibi maddelere aşerme ile tanımlanan Pika Sendromu ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için yanıtlıyor. Tüm anne adaylarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir aşerme dönemi diliyorum.Sevgiler,

Bugün Ne Aşeriyorsunuz?

Hamilik döneminde yaşanan hormonal değişimler, beynin iştah merkezinde değişikliklere yol açar ve aş erme denilen iştah durumu ortaya çıkar. Bazı gıdalara aşırı istek duyma, her ne kadar hamilelik döneminde normal kabul edilse de bazı maddeler var ki, duyanları ve görenleri hayrete düşürüyor. Özellikle de hamilelik döneminde tat alma duyusunun gelişmesi bazı maddeleri çekici hale getirebilir. Çamur, tebeşir tozu, bulaşık süngeri ve toprak gibi…

Hamilelikte Pika Sendromu Neden Ortaya Çıkar?

Hamilelik sürecinde mevsimi olmayan meyve ve sebzeleri aşeren kadınlara rastlamak olağan bir durum olsa da çamur, toprak, kireç gibi besin dışı maddelerin aş erilmesi şaşırtıyor. Daha çok demir, kalsiyum, bakır, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksikler sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen hamilelikte Pika Sendromu, yabancı maddelere hissedilen karşı konulamaz dürtü olarak tanımlanıyor.

Eğer Canınızı Bunları Yemek İstiyorsa Bir kez Daha Düşünün!

* Kömür,

* Tebeşir tozu,

* Sabun,

* Un,

* Kil,

* Çamur,

* Sigara külü,

* Diş macunu,

* Kibrit,

* Lastik,

* Naftalin,

* Karbonat,

* Mısır nişastası,

* Pişmemiş patates.

Tüm bu maddeler, hamilelikte meydana gelen pikasendromunun işaretidir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli neden ise vücuttaki eksik olan maddeleri yerine koyma gayretidir. Bu noktada vücut, bebeğin gelişimini tamamlamak için daha fazla yemek isteyebilir.

3. Aydan Sonra Geçmiyorsa Dikkat!

Hamilelikte aş erme genellikle gebelik sürecinin ilk 3 ayında daha fazladır. Zamanla aşırı yeme ihtiyacı ortadan kalkarak daha düzenli bir beslenme rutinine döner. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi normal olmayan aş erme durumları yani pikasendromu, 3 ayın sonunda hala devam ediyorsa mutlaka psikolojik nedenler araştırılmalıdır. Çünkü bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde 3. aydan sonra devam eden pikasendromununpsikolojik tedavi görülmeden aşılamayacağını gösteriyor.

Pika Sendromu Bebeğe Zarar Verir mi?

Yenilen maddeler, gıda dışı olduğundan içinde birçok zararlı bileşen olabilir. Özellikle de zehir ya da parazit içerme riski bulanan, metal, toprak, plastik gibi maddeler hem anne adayına hem de bebeğe zarar verir.

Tedavi Edilebilir mi?

Pikasendromunun ortaya çıkmasındaki en önemli etken demir eksikliği olarak kabul edilir. Hamile biri de vücudundaki mineral ve demir eksikliğini gidermek için bu maddelere yönelir. Bu noktada uygulanacak demir eksikliği tedavisi bu maddelere olan yeme dürtüsünü büyük oranda durduracaktır.

Bunun dışında hamileler de vitamin, mineral takviyesi alarak bu ihtiyaçlarını kontrol altına almaya çalışabilir. Yemek krizleri geldiği zaman alternatif olarak su içebilir veya sakız çiğneyebilir. Aş erdiği normal olmayan besinleri çevresinden uzak tutarak bu dürtüyü engelleyebilir.