HAMİLELİĞİN İLK SÜREÇLERİ

İSTABUL- İdari Amir Gönül Dilek moderatörlüğünde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Süzme, “Hamile Olduğumu Öğrendim Ne Yapmalıyım, Nasıl Bir Süreç Beni Bekliyor” diyen kadınların merak ettiği soruları onlar için yanıtladı.

Gebelik testinden sonra nasıl bir yol izlemeli, dış gebelik nedir, sağlıksız gebelik nedir, gebelikte rutin kontroller ve ihmal edilmemesi gereken testler nelerdir, gebelikte seyahat, spor, beslenme nasıl olmalıdır gibi birçok soruyu bu yayında sizler için şöyle anlattı.

Gebelik şüphesi olanlar evde gebelik testi yapanlar sonuç pozitif çıktıysa süreç ne olmalı kişi ne yapmalı?

Evde yapılan idrar testleri güvenilir olmadığı için kanda HCG testi yapıyoruz. Kan testi ile gebeliği doğruluyoruz. Vajinal ultrasonla ilk muayeneyi yapıyoruz. Vajinal ultrason anneye ve bebeğe zarar vermez güvenilirdir. 1500-2000’li değerlerde vajinal ultrason ile 4500’lü değerlerde karından ultrasonla keseyi rahim içinde görebiliyoruz. Bu şekilde keseyi rahim içinde gördüğümüzde sağlıklı gebelik var diyebiliyoruz.

Yapılan HCG testlerinde değer 1500 -2000 altında çıkarsa, yükselmezse ne olur?

48 Saat arayla test yapılır %60 dan yüksek bir yükselme bulunursa ya dış gebelik ya da sağlıksız bir gebelik saptamış oluruz.

Dış gebelik ve sağlıksız gebelik nedir?

Gebelikte bebeğin rahim iç duvarına yerleşmesi lazım. Dış gebelikte tüplere, yumurtalıklara ya da karın içine yerleşme olur. Sağlıksız gebelikte rahim içine yerleşemiyor ya da çoğalamıyor ve gebelik kesesi oluşamıyor.

Gebelikte 9. aya kadar neler yapılır?

Sağlıklı bir gebelikte 6. haftada kalp atımlarını görmemiz gerek. Sonra aylık kontrollere başlıyoruz. 32. haftaya kadar ayda 1 kontrol yapıyoruz. İlk aşamada 11-14 haftalar içinde 2’li tarama testini yapıyoruz. Bu testi zamanında yapınca 3’lü ve 4’lü tarama testlerine gerek kalmıyor. 2’li tarama testi her zaman için daha güvenilir sonuçlar veriyor. Son dönemde 10. haftayı geçince yapılan bir test ile bebeğin genetik hastalığı var mı ona bakabiliyoruz. Bu test %99 sonuç veriyor. 18-22 haftalar arasında ayrıntılı ultrason yapılıyor. Bebeğin iç organları kemik yapılarını görmeye çalışıyoruz. 24-28 haftalar arası şeker yükleme testi yapılıyor. 32. Haftadan sonra kontroller sıklaşıyor.

Gebelikte beslenme nasıl olmalı?

Sigara ve alkol önermiyoruz. Çay kahve tüketimini 1 bardakla sınırlandırıyoruz. Paketli gıdaları önermiyoruz. Gazlı içecekler meyveli sodaları önermiyoruz. Etler iyi pişmiş olmalı ve sebzeler iyi yıkanmış olmalı. Protein ağırlıklı beslenme öneriyoruz ekmeği azaltıyoruz.

Gebelikte sosyal yaşam seyahat ve egzersiz nasıl olmalı?

Günlük tempolu yürüyüş öneriyoruz. Seyahat edeceği yerlerde hastane olmasına dikkat edilmedli. 35.-36. Haftalarda seyahat önermiyoruz.

Doğum için neden Avrasya Hastanesi?

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HAMİLELİK VE ANNELİK

İki doğum arasında annenin sağlığı açısından ideal olarak kaç yıl olmalıdır?

Gebelik birçok açıdan yoğun ve yorucu bir süreçtir. Gebelikle birlikte vücutta fizyolojik olarak değişimler ve hormonal dönüşümler gözlemlenir. Bu sebeple gebelikler arasındaki süre çok iyi ayarlanmalıdır. İki doğum arasında annenin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır olması gerekir. Bu konuda yapılan araştırmalar ideal süresin en az 2 yıl olması gerektiği yönündedir. Ancak bu süre iki gebeliğin başlangıç tarihi değil, iki doğum arasındaki süredir. Anne adayının yaşı 35’den yüksek ise bu süre yarı yarıya düşebilir. Sebebi ise yaş ilerledikçe üreme yeterliliğinin azalmasıdır. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda çok uzun süre beklemek faydalı olmayabilir.

Gebelikler arasında kısa bir sürenin olmasının zararları nelerdir?

Yaşanan gebeliklerin arası kısaldıkça yaşanması muhtemel riskler de artış gösteriyor. Yakın zaman aralıklarında hamile kalan kadının vücudunda birtakım olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor. Metabolizma ve hormonal olarak yaşanan sağlık problemlerinin başında anemi rahatsızlığı geliyor. Bunun yanı sıra;

Erken doğum,

Konjenitalanomali,

Ölü veya neonatal doğum,

Düşük,

Doğacak bebekte zayıflık,

Doğacak bebekte otizm riski görülebilir.

Üstelik emziren anne doğumdan kısa bir süre sonra tekrar hamile kalırsa sütü kesileceğinden emen bebeğin gelişimi bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Sezaryen ve normal doğum arasında beklenmesi gereken süre farklılık gösterir mi?

Sezaryen ya da normal doğum arasındaki bekleme süresi arasında önemli bir fark yoktur. İki yöntemde de kadınlar diğer hamilelik için en az 2 yıl beklemelidir. Sezaryen doğumda meydana gelen kesiklerin dikişleri, normal doğumda özellikle rahim ve vajinanın deformasyonları iki yıllık bekleme süresi içinde iyileşeceğinden bu süre iki yöntem için de geçerlidir. Herhangi bir sorun ya da gebeliği ertelemeyi gerektiren bir durum yoksa 2 yıl sonra rahat ve sağlıklı bir gebelik yaşamak mümkündür.

Düşük yaptıktan sonra yeniden gebe kalabilmek adına ne kadar beklemek gerekir?

Bir kadının yaşayacağı en zor anlardan biridir düşük. Psikolojik olarak ağır bir yük bırakır üzerine ve atlatma süreci hayli uzun sürebilir. Bir kadın fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da düşük sonrası tekrar gebe kalmaya hazır olmalıdır. Hazır olduğunu hissettiğinde ise bu durumu doktoruyla görüşmelidir. Eğer düşük 8.haftadan önce olmuş ve bu ilk düşük ise düşüğün tekrarlama olasılığı çok daha azdır. Böyle bir durumda anne adayı kısa süre sonra rahatlıkla gebe kalabilirler. 8.haftadan önce olan düşüklerden 2 ay sonra anne tekrar gebe kalabilir. Eğer düşük 8 haftadan sonra olmuş ise bu düşüklerin doktor incelemesi ve tahlillere ihtiyaçları vardır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir düşükten sonra tekrar hamilelik için 6 ay ara verilmesi gerektiğini önermektedir. Sebebi ise kadının yaşadığı zorlu süreci atlatıp tamamen diğer bebeğin düştüğünü kabullenmesi gerektiğidir. Bu durumda hem kişinin psikolojik durumu hem de doktorun izlenimleriyle bir yol haritası belirlenebilir.

HABER: ELİF HAYVALI