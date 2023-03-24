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Güzellik Uzmanı Dilek Çelik’ten 2023 Yılına Özel Cilt Bakımları

24 Mart 2023 Cuma 12:24
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Güzellik Uzmanı Dilek Çelik’ten 2023 Yılına Özel Cilt Bakımları

Haber: Aslan Sayım

Tüm dünyada hem moda haline gelen hemde cilt bakımı için önemli olan, yaşlanmayı durduran, cildi yenileyen özel bakımlar bu ara çok revaçta bizde işinde uzman güzellik uzmanı  Dilek hanımın Mecidiyeköy deki Ventus güzellik salonunun kapısını çaldık mekanında en revaçta olan iki cilt bakımından bizlere bahsetti. 

İşte o bakımlar

Snowcell Aydınlatma ve Yenileme Bakımı - Hollywood Bakımı

Güneş kaynaklı lekelenmeler, hormonal kaynaklı lekenlenmeler, gebelik lekeleri ( melazma), yaşlılık lekeleri ve akne lekelerine karşı uygulanan bu bakım %90-95 oranında başarı sağlamaktadır. Özel formülasyonu ile cildin daha parlak görünmesini sağlar. Uygulamadan sonra daha elastik ve nemlenmiş bir cilde kavuşturur sizi. Her mevsim ve her cilt tipine uygulanır ve kişiyi günlük yaşamından uzaklaştırmaz. Kısa sürede etkili sonuçlara snowcell bakım ile kavuşabilirsiniz. 

Pumpkin Peel - Organik Balkabağı Bakımı

Balkabağı bakımı; kuruluk, yaşlanma, leke ve akne gibi cilt problemlerine karşı etkin çözümler sunan bir bakımdır. 

Balkabağı içerisinde bulunan doğal A vitamini , lekeleri geriletme, kolajen üretimini destekleme , anti-aging , kırışıklık açma faaliyetlerini cildi soymadan gerçekleştirir.  Güçlü bir cilt bariyeri için cildin ihtiyaç duyduğu tüm besinlere sahiptir. 

Pumpkin peeli bu kadar özel kılan şey, kızarıklık ve hassasiyet gözlemlenen ciltler için de güçlü bir cilt bariyeri oluşturmasıdır.

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Güzellik Uzmanı Dilek Çelikten 2023 Yılına Özel Cilt Bakımları
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