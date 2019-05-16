Güvenli Liposuction ile yaza hazır mısınız?

HABER: ÖZLEM UÇAR



Liposuction yalnızca bel karın gibi bölgelerde değil, kilo verme sonrasında, spor veya sağlıklı beslenme yoluylada vücuttan atılamamış yağların bulunduğu bölgelere uygulanır. Liposuction hastane ortamında ve diplomalı plastik cerrah tarafından ameliyathanede genel ya da lokal anestezi altında uygulanır. Uygulama yapılacak alana önce yağların yumuşaması, kanama ve ağrı olmaması için özel bir sıvı verilir. Ardından işlem uygulanır.Operasyon sonrasında hastaya 1-2 hafta kadar korse kullanımı önerilir.

Enerji bazlı cihazlarla iyileşme periyodu kısalıyor

Aslında yöntem ilk keşfedildiği zamandan bu zamana kadar çok gelişti. Şu an revaçta olan yöntemler, enerji bazlı cihazlar ile desteklenen liposuction uygulamalarıdır. Bunlar ultrasonik enerjiler ve lazer enerjileri ile mekanik ritmik hareketlere sahip cihazlar aracılığı ile yapılıyor. Burada amaç uygulamanın daha pürüzsüz, hata oranını azaltacak ve hekimin ustalığını daha iyi sergileyebileceği bir seviyeye getirmek. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşme periyodunun da kısaldığını söylemek yanlış olmaz.

Liposuction sonrası cilt sarkmalarına son

Titiz bir çalışma ile doğru yapılmış ameliyat sonuca çok olumlu etki edecektir. Bunun dışında son yıllarda geliştirilen ve helyum gazı ile çalışan liposuctiondan sonra aynı ameliyatta cildi sıkılaştıran cihazların oldukça yardımı olduğunu söyleyebiliriz. Hastalarımız sonucu ameliyattan çıkar çıkmaz görmeye başlar ancak; gerçek sonuçlar ise ödemler çözüldükten sonra kendini gösterir. Bu süre 3 ile 6 ay arasında gelişir. Bu sürede hastaların korse kullanması, spor ile vücudu desteklemesi, ödem söktürücü gıdalar ve yan ürünler kullanması, yine bazı cihazlar ile şekillenmeye yardımcı olması süreci daha da hızlandırır. Yaz ayı öncesi bu ameliyatta ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim.

Diyet ve egzersiz ile başarı oranı artar

Liposuctionda bugün çok başarılı sonuçlara ulaşılsa da, liposuction sonrasında diyet ve egzersiz ile desteklendiğinde başarı oranı daha da artar.