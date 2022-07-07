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'Güneşten D vitamini almak için yarım saat yeterli'

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:37
'Güneşten D vitamini almak için yarım saat yeterli'

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tosun, vücut için büyük önem taşıyan D vitamininin vücutta en çok deriden salgılandığını belirterek, "Günlük yarım saat düzenli güneşlenme, vitamin alımı için yeterli olur" dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tosun, insanlardaki D vitamini eksikliği ve tedavisi hakkında bilgi verdi. D vitaminin vücut için çok önemli olduğunu belirten Dr. Tosun, "D vitamini vücudumuzda en çok deride salgılanıyor. Özel kemik gelişimi ve vücut için temel vitaminlerden bir tanesi. Bu nedenle eksikliği oldukça önemli. Hastaların günlük dışarıya çıkıp, güneşlenmeleri gerekmekte. Güneşlenme saatleri olarak 10.00 ile 16.00 arasını önermiyoruz. Çünkü bu kez de güneşin yan etkileri söz konusu oluyor. Deri kanserleri, güneşten kaynaklanan deri yaşlanması ve lekeler gibi yan etkiler var. Uygun zamanda günlük yarım saat sadece bir kolunu açık bulundurarak, güneşe maruz bırakmaları yeterlidir" dedi. 

'GÜNEŞ KORUYUCU KREM YAN ETKİLERİ ENGELLİYOR'

Aşırı derecede güneşlenmeyi önermediklerini anlatan Dr. Tosun, "D vitamini güneşe bağlı olarak ana sentezlenmesini deride yapıyor. Bu nedenle günlük olarak güneşlenme önemli. Cilt üzerinde emilim yüz bölgesinden daha çok kolda meydana geliyor. Bu yüzden cildi, fazla güneşten korumak çok önemli. Günlük yarım saat düzenli güneşlenme, vitamin alımı için yeterli olur. Hastalarımıza güneş koruyucu krem kullanmalarını öneriyoruz. Güneş koruyucu krem yan etkileri engellerken, D vitamini sentezi de kısa süreli güneşlenmede yeterli olacağı için rahatlıkla kullanılabilir. D vitamini eksikliği saç dökülmesi gibi dermatolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Güneşten alım yetersiz olursa; oral D vitamini takviyeleri kullanılabilir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
D VitaminiYarım SaatDr. Mustafa Tosun
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