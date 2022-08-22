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Guatr’a Dikkat Edelim

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, guatr hakkında önemli bilgiler veriyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:48
Guatr’a Dikkat Edelim

“Ülkemizde oldukça sık rastlanan ve tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı olarak belirtiler ortaya çıkaran guatrın, en büyük nedenleri arasında iyot eksikliği bulunuyor”

Tiroit bezi, vücudun enerji seviyesinin kontrolünü sağlıyor

Guatr, tiroid bezinin büyüdüğü bir durumdur. Tiroid bezi; boyunda, adem elmasının altında bulunan küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Bezin büyümesiyle birlikte boynun bir veya iki tarafının şiştiği görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroit bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirlemesidir. Ürettiği hormon düşünce, vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar. Trioid nodülleri genel olarak ilaçla kontrol altına alınır ancak %3 ila %5 arası kansere dönüşme riskleri vardır. Bu sebeple doktor kontrolü hayati önem taşır.

Hastalığı tetikleyen birçok etken var

  • Hipertiroidi, tiroit bezlerine karşı oluşan antikorlar, tiroit bezini aşırı hormon üretilmesi için uyarır. Bu durum ise tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.
  • İyot eksikliğinde ve hamilelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilir.
  • Tiroit bezinde bulunan iltihaplar tiroit bezinin şişmesine sebep olabilir.
  • Nodül sebebiyle tiroit bezi büyüyebilir.
  • Tiroit kanseri de tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.

Kimler risk gruplarında yer alıyor?

  • 50 yaşın üstünde olanlar,
  • Ailesinde tiroit hastası olanlar,
  • Sigara içenler,
  • Yüksek kolesterolü olanlar,
  • Şeker hastaları,
  • Kansızlığı olanlar.

Tiroit bezi çok çalıştığında;

  • Kişi, iştahı artmasına rağmen kilo kaybı yaşar.
  • Sık sık idrara çıkma isteği duyar.
  • Seyrek adet görmeye başlar.
  • Nabız yükselir, gözlerde büyüme görülür.

Tiroit bezi az çalıştığında;

  • Kişi düzensiz ve aşırı adet görmeye başlar.
  • Ses kısılmaları meydana gelir.
  • Kabızlık ve kilo alma görülür.
  • Soğuğa karşı direnci zayıflar.

Erken tanı çok önemli…

İyot Tedavisi

Guatrın tanısı ve tedavisi, büyümeye neden olan hastalıklara göre değişiklik gösterir. Neden olan hastalık belirlendikten sonra tedavi için doktor ve hastanın belirleyeceği bir yöntem seçilir. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve radyoaktif iyot tedavisidir.

Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir. Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale gelince ameliyat veya radyoaktif iyot ile tedavi yapılır. Hormon dengesizliğinin olmadığı ama tiroit bezinde nodüllerin olduğu durumlarda ise cerrahi müdahale uygulanır.

Doğru beslenme ile guatra savaş açın

  • Öncelikle yaşınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir beslenme planı çıkarın.
  • Bol bol sebze ve meyve tüketin.
  • Omega 3 gibi doymamış yağ asitleri tiroit fonksiyonlarını düzenler. Bu nedenle daha fazla balık tüketin.
  • Tiroit fonksiyonları için önemli olan diğer bir mineral iyottur. Tükettiğimiz birçok besinin içinde yer alan iyot fazla alındığında ise otoimmün tiroit hastalığına yol açar.
  • Deniz ürünleri, sarımsak, su teresi, yumurta sarısı, maydanoz, kayısı, mantar, bira mayası genel olarak tiroit fonksiyonları için oldukça önemli besinlerdir. Bu besinlere beslenme listenizde daha fazla yer açın.
  • Tam tahıllı ürünleri ve baklagilleri haftada en az 2 kere tüketin.
  • Eğer tiroit hormonunuz az çalışıyorsa beyaz lahana, kara lahana, karnabahar, brokoli, soya fasulyesi, yer fıstığı tüketebilirsiniz.
  • En önemlisi de hayat kaynağı olan suyu bol bol için.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıSağlık NotlarıZeytinburnu Avrasya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül NavdarTiroid Bezinin Az Ya Da çok çalışmasıGuatr
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