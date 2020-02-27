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"Grip sezonunda kalabalıktan uzak durmalıyız"

Mevsim geçişlerinde yaşlılar, çocuklar ve hamileler başta olmak üzere birçok insanın hastalıklara karşı direnci düşerken grip sezonu da şiddetini gösteriyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:12
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"Grip sezonunda kalabalıktan uzak durmalıyız"

İSTANBUL - Ekim ayı ile birlikte başlayan grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları artış gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, kalabalıktan uzak durulması gerektiğine dikkat çekerken “Ekim aylarında başlayan grip hastalığındaki artış nisan aylarına kadar devam eder. Hızla başlayan ateş veya titreme, devamında öksürük, kas ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, yorgunluk, halsizlik veya kırgınlık gibi belirtileri görülür” dedi.

“MUTLAKA AŞI YAPTIRILMALI”

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, Kuş Gribi (H5 – N1) ve Domuz Gribi (H1 – N1) gibi virüslerin oldukça etkili olduğunu belirterek, gripten korunmanın yollarını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kale, “Grip genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır. Daha nadir olarak virüs içeren damlacık ile kirlenmiş, kontamine olmuş yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilmektedir. Hastalıktan korunmak için grip sezonunda mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulmalı, hasta kişiler ile temas etmemeye, sarılmamaya ve tokalaşmamaya çalışılmalı, eller sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle risk grubunda bulunan kişiler, mutlaka aşı yaptırılmalıdır” şeklinde konuştu.

İYİLEŞMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Grip hastalığının en çok yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalık sahibi olan kişileri etkilediğini ifade eden Hayati Kale, “Astım, KOAH, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler ekim ve nisan ayları arasında son derece dikkatli olmalılardır. Aynı zamanda sigara kullanan kişiler de büyük risk altındadır” diye konuştu. Gribin tedavisi hakkında bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Kale, “İstirahat, yeme içme düzeni, sıvı takviyesi, temiz hava ve antiviral kullanmak çözüm olarak görülebilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Grip SezonuKalabalık
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