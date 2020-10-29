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GRİP AŞISI, ZATÜRRE AŞISI, KÜRESEL COVİD-19 SALGINI!

Prof. Dr. Sırrı Bektaş'tan, grip aşısı, zatürre aşısı ve küresel Covid-19 salgını ile ilgili önemli açıklamalar!

29 Ekim 2020 Perşembe 13:55
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GRİP AŞISI, ZATÜRRE AŞISI, KÜRESEL COVİD-19 SALGINI!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Bu yıl aşılara karşı yoğun bir ilgi ve istek var.

Özellikle grip ve zatürre AŞISI bulmak çok zor.

Aşılara ulaşamayanlar endişe içindeler.

KESİNLİKLE ENDİŞE EDİLMESİN.

Temizlik,

Az insanla temas

Maske

Açık havada bulunma

Mesafe(1,5-2 metre)

T A M A M kuralını uygulamak aşıdan daha önemlidir.

Grip aşısı ve zatürre AŞISI korona enfeksiyonlarına karşı korumaz.

Fakat korona İLE birlikte görülürlerse ağır seyir gösterebilirler.

GRİP VE ZATÜRRE AŞISI ÖZELLİKLE RİSK ALTINDA OLAN KİŞİLERE (65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı zayıf olanlar, hamileler gibi) ÖNCELİK VERİLMEKTEDİR.

GRİP AŞISI: Bu yıl ve gelecek yıl  beklenen grip enfeksiyonuna (İnfluenza A ve B) karşı koruma yapan bir aşıdır.

Koruma değeri %50-60 civarındadır.  Yani diğer aşılar kadar yüksek koruma yapamıyor.

Grip aşısı bir yıl kadar korur. Yani hayat boyu korumaz. Çünkü her yıl beklenen grip salgınına karşı aşı uygulanır.

GRİP AŞISI CANSIZ BİR AŞIDIR.

Bu nedenle aşı olanlarda yan etki yok gibidir. Büyük çocuklarda ve erişkinlerde tek doz yapmak yeterlidir. Koldan yapılır.

Aşıdan sonra banyo yapılabilir. Tüm aktiviteler serbesttir.

ZATÜRRE AŞISI: Bu aşının korona virüs zatürresine karşı koruması yoktur. Çünkü korona zatürresi virüs zatürresidir. Zatürre AŞISI ise bakteri zatürresine karşı koruma yapar.

FAKAT İKİ MİKROP BİRLİKTE GÖRÜLÜRSE HASTALIK DAHA AĞIR SEYREDER.

Bu nedenle başta risk altındaki kişiler olmak üzere topluma bu aşı yapılması önerilmektedir.

Bu aşının koruma oranı yüksektir. Hayat boyu koruma yapar. Yan etkisi yok denecek kadar azdır. Koldan yapılan bir aşıdır. Aşıdan sonra her türlü aktivite yapılabilir. Banyo yapmakta sakınca yoktur.

SON SÖZ: GRİP VE ZATÜRRE AŞISI ÖNCELİKLE RİSK ALTINDA OLANLARA (65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı zayıf olanlar gibi) ÖNERİLİR.

Bu yıl koruyucu yöntemler( Maske, Mesafe ,Hijyen gibi) sayesinde grip, nezle, zatürre gibi hastalıklar daha az görülecektir.

BU KORUYUCU YÖNTEMLER ARTIK YAŞANTIMIZIN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

Bu nedenle aşıya ulaşamayanlar endişe etmesin.

SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER DİLİYORUM.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.10.2020 14:18
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Grip AşısıZatürre AşısıKüresel Covid19 SalgınıSırrı BektaşProf. Dr. Sırrı BektaşFunda Akosman Erman
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