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'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
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'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'

Grip aşısının yüzde 90'lara varan oranlarda grip enfeksiyonunu önlemeye yaradığını belirten Opr. Dr. Onur Uysal, "Gripten korunmada en etkili yöntemlerden biri grip aşısı. Grip aşısı yaklaşık 2 hafta içinde etki eder. Bu yüzden eylül ve ekim aylarında aşılanmakta fayda vardır" dedi.

'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'

Grip aşısının yüzde 90'lara varan oranlarda grip enfeksiyonunu önlemeye yaradığını belirten Opr. Dr. Onur Uysal, "Gripten korunmada en etkili yöntemlerden biri grip aşısı. Grip aşısı yaklaşık 2 hafta içinde etki eder. Bu yüzden eylül ve ekim aylarında aşılanmakta fayda vardır" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 11:18
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'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'

ANKARA - Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi'nin Kulak, Burun, Boğaz Bölümü'nde görevli Opr. Dr. Onur Uysal, gripten korunma yolları ve grip aşısı hakkında bilgi verdi. Uysal, gribin vücut yorgunluğuna neden olan hastalık olduğunu, tedavi yönteminin hastanın yaşına ve kişisel özelliklerine bağlı olarak belirlendiğini kaydetti. Dr. Uysal, "Bu hastalık, küçük çocuklarda, bebeklerde, 65 yaş üstündeki kişilerde, şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları, astım gibi sistemik hastalığı olan kişilerde, kanser hastalarında, organ yetmezliği bulunan kişilerde çok daha tehlikeli seyredebilmektedir. Hatta hayat kaybına varan tablolara yol açabilen tehlikeli bir hastalıktır. O yüzden bu kişilerde uygulanan grip tedavisi biraz daha agresif olabilmektedir. Bu vakalarda antiviral ilaçların kullanımı gündeme gelmektedir. Yine ateş düşürücüler ve mevcut ağrı kesicilerden fayda görülür. Burun akıntılarını azaltmak için tuzlu sular, C vitamini kullanılması ve dinlenme önemlidir. Ama özellikle sistemik hastalığı olan yaşlı kişilerde, hastanede yatmalarını gerektirebilecek durumları göz önünde bulundurmak gerekir. Bahsettiğimiz grupta grip tedavisi yakın takip gerektirir" diye konuştu. 



'ANTİBİYOTİK SADECE DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI'

Grip tedavisinde antibiyotiğin, viral enfeksiyonun üstüne bakteriyel enfeksiyon eklendiyse kullanılabildiğini anlatan Dr. Uysal, "Virüsler bağışıklık sistemimizi yorduğunda daha savunmasız kalırız. Bu gibi durumlarda otit, sinüzit, kulak iltihabı, bademcik iltihabı ya da pnömoni gibi bir akciğer enfeksiyonu geçirirsek antibiyotik kullanmak gerekebilir. Bunun haricinde doktora danışmadan kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikler seçici ilaçlar değildir. Vücuda aldığınız an duyarlılığı olan her mikroba savaş açarlar. Antibiyotik kullanıldığında iyi kötü demeden bütün duyarlı mikroplarımız ölür. Bundan sonraki geçirdiğimiz hastalıklarda hem tedavi kozlarımız azalır hem de daha kuvvetli, daha fazla yan etkisi olan antibiyotikleri daha uzun süre kullanmamız gerekir" dedi. 

'YÜKSEK ATEŞLİ OLDUĞU DÖNEMDE KİŞİ AŞILANMAZ'

Grip aşısının, yüzde 90'lara varan oranlarda grip enfeksiyonunu önlemeye yaradığını kaydeden Dr. Uysal, grip aşılarının önceki yılın en çok enfeksiyon yapan grip mikroplarından karıştırılarak yapıldığını belirtti. Grip aşısının yapımıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgilendiğini aktaran Uysal, şunları söyledi:

"Gripten korunmada en etkili yöntemlerden biri grip aşısı. Grip aşısı yaklaşık iki hafta içinde etki eder. Bu yüzden eylül ve ekim aylarında aşılanmakta fayda vardır. Aşıyı sistemik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstündeki herkes kullanmalıdır. Bunun dışında kontrolsüz şeker, kalp hastalığı olan kişilerin, kanser, kan hastalıkları ya da organ nakli sonucu ilaç kullanan kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerekir. Üç ayını geçirmiş gebelerin, sağlık personelinin, huzurevinde çalışanların, evinde bağışıklık sisteminde sıkıntı olan kişilere bakan kişilerin de eve virüs taşımaması açısından, aşılanmaları önerilmektedir. Yumurta alerjisi olanlarda, aşının içerdiği yumurta proteinleri nedeniyle, aşılama yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Hastalık döneminde yani yüksek ateşli olduğu dönemde kişi aşılanmaz. Ateşi düştükten sonra aşılama yapılabilir. Altı aydan küçük çocukların ve üç aydan daha erken dönemdeki gebelerin de aşılanması uygun değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Grip AşısıEylülEkim
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