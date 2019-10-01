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Gönüllü Türk doktorlardan İdlib’de sağlık hizmeti

Suriye'nin İdlib kentindeki Atme kasabasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar, buradaki dul ve yetim ailelerine ambulansta ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Gönüllü Türk doktorlardan İdlib’de sağlık hizmeti

Suriye'nin İdlib kentindeki Atme kasabasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar, buradaki dul ve yetim ailelerine ambulansta ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

01 Ekim 2019 Salı 10:22
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Gönüllü Türk doktorlardan İdlib’de sağlık hizmeti

İDLİB - Savaştan kaçarak güvenli bölgelere sığınan çok sayıda dul ve yetim, burada Türk doktorlar tarafından dikkatle muayene ediliyor. 30 Türk doktorun nöbet usulü ile çalıştığı Atme kasabasında haftada ortalama bin kişiye ambulanslarla sağlık hizmeti veriliyor; gerekli olan ilaçlar ücretsiz olarak dağıtılıyor.



50 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ

Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği içinde olan Şifa-i Alem derneğinin temsilcisi Dr. Mehmet Dilhıdır, DHA muhabirine yaptığı açıklamada "Diyanet Vakfı'mızın bize temin etmiş olduğu 2 ambulans ile burada yaklaşık 50 bin kişiye sağlık hizmeti veriyoruz, ilaçlarını temin ediyoruz. Kış aylarında ise giyim, battaniye, ayakkabı gibi birçok ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.



YETİM KAMPLARIMIZ GÜNDEN GÜNE DAHA DA GELİŞİYOR

Hastaların şikayetlerinin mevsimlere göre değişiklik gösterdiğine değinen doktor Dilhıdır, "Bu mevsimde gribal enfeksiyonlar başladı. Kış aylarında ise daha çok bronşit ve soğuk algınlığına bağlı hastalıklar çoğunlukta gözüküyor. Biz buraya iki sene önce de geldik, buradaki en büyük sorun beslenme ve barınma yetersizliğiydi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımız ve TDV'nin çalışmaları ile birlikte bütün yetim kamplarımız günden güne daha da gelişiyor daha hijyenik bir ortamda hizmet verilmeye başlanıyor" diye konuştu.

Atme kampındaki savaş mağduru bir kadın ise yardımlarından dolayı Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Türk DoktorlarıİdlibSağlık Hizmeti
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