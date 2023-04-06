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Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını sarıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesinde görevli 23 asistan doktorun yer aldığı ekip, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kurulan sahra hastanesinde afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 12:56
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Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını sarıyor
Hatay

Depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye gelen doktorlar, yaraları sarmak için yoğun mesai harcıyor.

Aralarında kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, dahiliye, nöroloji, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, plastik cerrahi, psikiyatri ve kadın doğum alanlarındaki asistan doktorların bulunduğu ekip, poliklinik ve acil servis hizmetlerinin yanı sıra çadırlarda kurulan steril alanlarda lokal anesteziyle ameliyatlar gerçekleştiriyor.

"Elimizden gelen tedavi imkanlarını depremzedelere sunuyoruz"

Ortopedi asistan doktoru Ramazan Kaplan (26), AA muhabirine, 23 kişilik ekiple poliklinik ve acil hizmetleri karşılamak üzere Hatay'a gönüllü geldiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde kurduğu 100 yatak kapasiteli sahra hastanesinde ellerinden gelen tedavi imkanlarını depremzedelere sunduklarını aktaran Kaplan, "Tabii ki afet bölgesinde bulunmak çok zor. Buradaki insanlar çadırda, konteynerlerde kalıyorlar, kendi evleri yok. Çoğunun kayıpları var. Bu durumu görünce 'Biz de burada bulunmalıyız, yardımcı olmalıyız, bir işin ucundan tutarız en kötü şekilde' diye düşünerek geldik." diye konuştu.

Kaplan, günde yaklaşık 70 vakaya baktıklarını, 2-3 ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatarak, ağırlıklı olarak ortopedi ve plastik cerrahi branşlarında vaka geldiğini kaydetti.

Şehirdeki yıkımın boyutunun büyüklüğüne işaret eden Kaplan, "Devlet buranın kalkınması için, yaraların sarılması için elinden geleni yapıyor. Biz de yine buradayız, sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." dedi.

"Herkes zaten buraya seve seve geldi, gelecektir"

Plastik cerrahi asistan doktoru Kaan Derindere de sahra hastanesinde tüm imkanları kullanarak hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Ekipteki herkesin üst seviyede gayret gösterdiğini dile getiren Derindere, depremzedelere bir fayda sağlamak adına Hatay'da bulunduklarını belirterek, "Gerçekten buradaki insanlar zor durumda. Onlara bir şeyler katmak, hizmet edebilmek, sadece tıp anlamında sağlık anlamında da değil; insaniyet namına bir gülümsemek bile mutlu ediyor onları. O yüzden de en azından sağlıkla uğraşan, bir insanın hayatına müdahale etmeye çalışan herkes zaten buraya seve seve geldi, gelecektir de. Biz de o ekiplerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Kulak burun boğaz asistan doktoru Feyza Nur Velican da her türlü poliklinik hizmeti verdiklerini, lokal işlemleri yaptıklarını, daha büyük vakaları da sevk ettiklerini kaydetti.

Gönüllü olarak bölgeye geldiklerini aktaran Velican, ellerinden geleni yaptıklarını, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

AA

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