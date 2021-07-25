Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
495.52
DOLAR
8.5492
STERLİN
11.7943
EURO
10.0853
Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak
Fındık bahçesinin bir bölümü...
Denizli’de 17 dönüm tarla satılacak
Denizli’de 17 dönüm tarla...
Sarıkamış’ta kargir ev satılacak
Sarıkamış’ta kargir ev satılacak
Osmangazi’de 2 katlı bina satılacak
Osmangazi’de 2 katlı bina...
Geyve’de tarla satılacak
Geyve’de tarla satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TOKYO'DA TARİHİ GALİBİYET
Kapat

Glütensiz beslenme trendinde tehlike!

Glütensiz beslenme trendindeki tehlikeye dikkat

25 Temmuz 2021 Pazar 17:31
4 Okunma
Glütensiz beslenme trendinde tehlike!

İSTANBUL (DHA)

Son zamanlarda trend haline gelen glütensiz beslenmeye karşı uyaran Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Glütensiz beslenme herkes için uygun değildir. 2017 ve 2018’de yayınlanan 2 geniş katılımlı çalışmada glütensiz beslenen kişilerde koroner arter hastalığı ve tip 2 diyabet görülme sıklığında artış saptandı. Unutmamak gerekir ki glütensiz beslenme bir zayıflama diyeti değildir, tedavi amaçlı kullanılmalıdır” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, son yıllarda popüler hale gelen glütensiz beslenmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yaşar, glütenin buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bitkisel bir protein olduğunu belirterek “Glüten ilave edildiği ürünlerin kıvam almasını, esnekliğini sağlar, bağlayıcı görevi vardır. Gıda endüstrisinde; ekmek, makarna, bulgur, irmik, hazır soslar ve gıdalarda bulunur. Gıda endüstrisi yanında kozmetik ürünler, diş macunu, tutkal gibi pek çok farklı alanda da kıvam verici özelliğinden dolayı kullanılır. Glütenin içinde bulunduğu buğday, arpa ve çavdar tam tahıl olarak kullanıldıklarında, yani az işlendiklerinde içlerindeki glüteni korurlar. Tam tahıl tüketiminin ise obezite, insülin direnci, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları ve inme gelişiminin önlenmesinde faydalı olduğu pek çok çalışmada gösterildi. Aynı zamanda zengin demir ve B vitamini kaynağıdır. Glüten aynı zamanda bir prebiyotiktir, yani bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlayan bir gıdadır” diye konuştu.

MODERN TARIMLA GLÜTEN İLİŞKİLİ HASTALIKLAR ARTTI

Glütenin zararları olup olmadığını ise Doç. Dr. Yaşar, şöyle değerlendirdi:

“Genetik olarak yatkın kişilerde glüten, ince bağırsaklarda alerjik bir uyarı oluşturarak bağışıklık sistemini tetikler ve ince bağırsaklarda hasar oluşturmaya başlar. Bu immünolojik olay gerek sindirim sistemi ile ilgili, gerekse sistemik şikayetlere neden olur. Bu hastalık grubu çölyak hastalığı ve non-çölyak glüten hassasiyeti olarak tanımlanır. Günümüzde modern tarım sonucu genetik değişime uğramış yeni glüten molekülleri hayatımıza girdi. Bu yapılar vücut için daha güçlü yabancı madde uyarısı oluşturmakta, insan fizyolojisi ise bu antijenlere yabancı. Son yıllarda glüten ilişkili hastalıkların hayatımıza çokça girmesinin temel nedenlerinden birisi budur.”

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Doç. Dr. Bülent Yaşar, glütensiz beslenmenin herkes için uygun olmadığına dikkat çekerek, “Maalesef son zamanlarda çok popüler hale gelmesinin temel nedeni daha sağlıklı olduğuna inanılması. Ancak herkes için bu doğru değil. Çölyak hastalığı, non çölyak glüten hassasiyeti, buğday alerjisi ve bir cilt hastalığı olan dermatitis herpatiformis, glütensiz beslenmenin yaşam tazı haline gelmesi gereken hastalıklardır. Hashimoto tiroditi ve tip 1 diyabet hastalarında da glütensiz diyetin faydalı olabileceğine dair kanıtlar var ancak halen rutin önermek için kanıtlar yetersizdir. Huzursuz bağırsak sendromu hastalarının da bir kısmı glütensiz diyet sonucu klinik olarak rahatlamakta” dedi.

DİYABET VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Glütensiz beslenmenin potansiyel zararlarına ilişkin Doç. Dr. Yaşar, şu bilgileri verdi:

“D ve B12 vitaminleri, folik asit, demir, çinko, magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri görülür. Glütensiz beslenme nedeniyle tercih edilen gıdalar genellikle şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek gıdalardır. Metabolik değerlerdeki bozulmalar obezite riskini arttırır. 2017 ve 2018 yıllarında yayınlanan 2 geniş katılımlı çalışmada glütensiz beslenen kişilerde koroner arter hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı görülme sıklığında artış saptandı. Glüten bir prebiyotik olduğundan eksikliği bağırsak florasında değişikliklere yol açar. Ayrıca glütensiz ürünler oldukça maliyetlidir. Unutmamak gerekir ki glütensiz beslenme bir zayıflama diyeti değildir, tedavi amaçlı kullanılmalıdır. Sağlıklı bireylerin hayatlarından glüteni çıkarmalarının kanıtlanmış bir faydası yoktur.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Glütensiz BeslenmeYetersiz Beslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı
Bakan Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı
Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı
Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı
Pandemi sürecinde online zayıflamaya ilgi arttı
Pandemi sürecinde online zayıflamaya ilgi arttı
Aşırı sıcaklarda bu uyarılara dikkat
Aşırı sıcaklarda bu uyarılara dikkat
Dünya diken üstünde, 4. dalga kapıda
Dünya diken üstünde, 4. dalga kapıda
Vaka sayısında korkutan artış!
Vaka sayısında korkutan artış!
Kalp yetmezliği hastalarına bayramda sıcak hava uyarısı
Kalp yetmezliği hastalarına bayramda sıcak hava uyarısı
Kurban kesim kazalarında ilk yardım müdahaleleri
Kurban kesim kazalarında ilk yardım müdahaleleri
EN ÖNEMLİ AYAK SAĞLIĞI PROBLEMLERİNDEN “TOPUK DİKENİ” NEDİR?
EN ÖNEMLİ AYAK SAĞLIĞI PROBLEMLERİNDEN “TOPUK DİKENİ” NEDİR?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma