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Gıda Sınıfı Silikon Nedir?

22 Eylül 2022 Perşembe 11:29
Gıda Sınıfı Silikon Nedir?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bilimsel olarak tanımlamamız gerekirse gıda sınıfı silikon; iskeletinde karbon yerine ardışık olarak dizilmiş silisyum ve oksijen atomları bulunan polimerlerin ortak adıdır. Az bilinen bir gerçektir fakat yer kabuğunun %28’i silisyum elementinden oluşmaktadır.

Daha genel bir tanımlamayla camın ham maddesi olan silis kumu (SİO2) kristalize edildiğinde cama dönüşürken, polimerize edildiğinde; akışkan bırakıldığında gıda sınıfı silikon elde edilmektedir.

Silikon pek çok şekle sokulabilir; hafif ve esnektir. Kanserojen maddeler içermez. Yüksek sıcaklıklarda zararlı salınımlar yapmaz. Cam kadar sağlıklı olmasının yanı sıra kırılgan olmadığı için özellikle bebek ürünlerinde büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

Silikon, ısı farklılıklarının olduğu ortamlarda ve ağır çevre koşulları altında bile fiziki yapısını büyük ölçüde koruyabilir. Yani silikon ürünler kullanım talimatlarına uyulduğu sürece yıllarca güvenle kullanılabilirler. Bu nedenle uzun ömürlü ve ekonomiktirler. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabildikleri için çevre dostu ve ekolojiktirler.

Silikon Kokar mı?

Koleksiyonun tamamında %100 premium silikon bebek ürünleri bulunan OiOi markasının Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Seda Güneysu Çelik bu konuda diyor ki; “Gıda sınıfı silikon tamamen tatsız ve kokusuz bir ham maddedir. Koku ile ilgili şikayetler genellikle ürünlerin yıkanması esnasında kullanılan deterjan içeriğindeki koku verici aktif maddeler, bulaşık makinası kullanımı ve güçlü tat-koku içeren gıdaların ürün içerisinde bekletilmesi gibi değişkenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Kullanım kaynaklı koku şikayetlerinin oluşmaması için temizlik ve bakım talimatlarına uyulması gerekmektedir. Talimatlara uygun kullanılmayan ürünlerde oluşan yemek ve deterjan kokularının üründen uzaklaştırılmasında ise karbonat-limon ve sirke gibi doğal yöntemler etkili olmakla birlikte, burada esas olan istemeyen kokuların oluşmasından önce, talimatlara uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesidir.”

Silikon ürünlerin kullanım koşullarına bağlı olarak meydana gelen koku oluşumlarının, ürünün kullanımını engelleyici ya da insan sağlığını tehdit edici bir yanı yoktur.

Gıda sınıfı silikon bio kaynaklı ve bio uyumludur. Yani insan vücudunun kabul ettiği bir ham maddedir. Bizzat gıdaların içeriğinde; kızartma yağlarında, paketlenmiş ve dondurulmuş tüketime hazır veya yarı pişmiş ürünlerde ve bisküvi, kraker ve şekerlemelerde de gevrekleştirici ajan olarak kullanılmaktadır. Yani aynı zamanda yenebilir bir ham maddedir. Bu özellikleriyle bebek ürünlerinde kullanılabilecek en sağlıklı alternatiflerin başında gelir.

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