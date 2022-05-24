Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatının Önemi

Gönül Dilek moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında, “Bademcik Ve Geniz Eti Büyümesi Nedir, Nasıl Belirti Verir, Ameliyatın İyileşme Süresi Nedir, Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir, Bademcik Ve Geniz Eti Alınması Gerektiği Takdirde Alınmazsa Ne Olur” sorularına yanıt verildi. Hepinize sağlık dolu bir hafta dilerim. İşte sizlerle…

Geniz eti nedir? Bademcik nedir? Her zaman aynı şey olduğu düşünülebiliyor ancak öncelikle ikisini de izleyenlerimize anlatabilir misiniz?

Boğaz bölgesinin lenf bezlerine Waldeyer Halkası diyoruz. Bademcik ve geniz eti boğaz bölgemizin en büyük iki lenf bezidir. Bu bölgenin diğer iki lenf bezi ise dil kökü ve farenks arka duvarındaki lenf bezleridir. Bu lenf bezleri boğazdaki savunma bariyerleri olup vücuda giren mikropları karşılayan kana geçmesine engel olan bariyerlerdir. Bunlar doğuştan herkeste olan ve kişinin genetik yapısına, hastalıklarla karşılaşma sıklığına ve süresine ve de alerjik bünye yapılarına bağlı olarak geniz etinde ve bademciklerinde büyüme olmaktadır.

Geniz eti ve bademcik büyümesi belirtileri nelerdir? Bu belirtilerden bize bahsedebilir misiniz?

Geniz eti ve bademcik, solunum hava yolunda yer almaktadırlar. Geniz eti ve bademciğin büyümesi demek hava yollarının tıkanması demektir. Özellikle çocuklarda bu durum ağzı açık solumayla başlayıp horlama ve en sonunda apne dediğimiz nefesin durmasına kadar ilerleyecek şekilde bir tıkanıklığa oluşturabilmektedir

Hangi durularda ameliyatla alınması gerekiyor?

Geniz eti, burunun arka tarafında yumuşak damağın arkasındadır. İlk olarak geniz etinin büyümesi sonucu burun tıkanıklığı oluşmaktadır. İkinci olarak östaki borusu yani kulağın havalandırma sistemi bu bölgede yer almaktadır. Geniz etinin büyümesi, orta kulakta sıvı birikimine ve iltihap oluşmasına sebep olmakta, oluşan bu kulak enfeksiyonu tedaviye dirençli olmaktadır. Üçüncü olarak bu hastalar gece uykuda rahat nefes alamadıkları ve sık uyandıklarından kaliteli bir uyku alamıyorlar. Bundan dolayı gün içi huzursuzluk, sinirlilik, hiperaktivite, eğitim hayatında öğrenim güçlüğü çekmek, uykuda altını ıslatma, sık sık hasta olma, sık hasta olmaya bağlı gelişim geriliği meydana gelmektedir.

Bademcikler, ağzı açtığımızda dil kökünde gözüken çıkan lenf bezleridir. Bunların büyümesinde hava yolu tıkanıklığı, aşırı büyümesinde bu sefer büyük lokma yutamama, kusma, yemek yeme güçlüğü, lokmayı aşırı çiğneme gibi beslenme problemleri görülmektedir. Bu çocuklarda uykuda sırt üstü pozisyonda horlama, nefes durması görülmektedir. Sık bademcik enfeksiyonu geçirmektedirler.

Bu ameliyat hangi yaşlarda yapılmaktadır?

Bizim için en büyük kriter solunum tıkanıklık seviyesidir. Hangi yaşta tıkanmaya başladıysa o yaşta hemen yapıyoruz. Bazen aile farkında olamıyor; çocuk burundan nefes alamıyor, tıkanıklığın kalıcı geliyor. Bunun sonucu adenoıd face dediğimiz ağzı açık soluyan, ağız yapısı ve yüz gelişimi bozuluyor. Bu durum geri dönüşümsüz hale gelmeden burun tıkanıklığında ağız solunumuna geçtiği andan itibaren ameliyat edilmesi gereken bir hastalıktır. Ayrıca sık sinüzit, orta kulak hastalığı geçirmesi, ilaç tedavisine cevap vermeme durumlarında da ameliyat yapıyoruz

Bu ameliyat sonrası iyileşme süreci nedir? Ve nelere dikkat etmeliyiz?

Geniz etini ve bademciği ikisini birlikte yaptığımız hastalar da var ikisini tek tek yaptığımız hastalarda var. Daha önce bahsettiği gibi tıkanıklığı hangisi oluşturuyorsa ona göre ameliyat yapıyoruz. Yetişkinlerde ağrı eşiği düşük bu yüzden daha çok ağrı hissediyor bir de daha yavaş iyileşiyorlar. Ancak çocuklarda ağrı eşiği yüksek bu yüzden çok daha az ağrı hissediyorlar ve de iyileşme süresi daha hızlı oluyor.

Çocuklarda bademciğe dokunmadan sadece geniz eti ameliyatı olan çocuklar da iyileşme süreci çok hızlıdır. Geniz eti ameliyatından 2-3 gün sonra okul hayatına bile başlayacak duruma geliyorlar. Geniz eti ameliyatında herhangi bir özel diyet programı yok. Sadece 1-2 gün aşırı sıcak içmemesini, baharatlı yemek yememesini, sulu gıda alımını öneriyoruz. Bunun haricinde bir iki gün sonra her şeyi yiyip içebiliyorlar.

Bademcik ameliyatı yaptığımız kişilerde ağız içinde açık yara oluşu sebebiyle bu yaranın iyileşmesine engel olacak özellikle sıcak, baharatlı, acılı ve sert yiyecekler ile gazlı içeceklerden uzak durması gerektiğini söylüyoruz. Buna göre de bir diyet programı var, bademcik ameliyatından sonra bu diyete mutlak uymaları gerekiyor. Başta sınırsız dondurma olmak üzere sulu ve soğuk gıda alımını öneriyoruz. Çocukların ameliyattan sonra sınırsız dondurma yiyebilecek olması büyük bir teşvik oluyor.

Son olarak özellikle çocuklarda bu ameliyattan sonra çocuklardaki gelişme farkını aileler çok hızlı fark ediyor. Çocuk ameliyattan sonra büyüme ve gelişme atağına kalkıyor. Öyle ki ikizlerden birini ameliyat ettiğimizde 2 yıl içinde ameliyat olan çocuk kardeşinin ablası abisi gibi duruyor. Sürekli hasta olmaktan gelişme geriliği olan çocuk bundan kurtulmuş oluyor, beslenmesi düzeliyor. Ameliyattan sonra çocuk, kolay nefes alması, uykuda rahat etmesi, uykusunu tam alması sonucu sakinleştiği, dikkati topladığı, eğitim hayatında başarılı olduğu gözlenmektedir.

Kesinlikle bu çocuk idare eder diye düşünmemek gerekir sık hasta oluyorsa gelişme geriliği yaşıyorsa çocukların ameliyat olmasını öneriyoruz. Ameliyat ettiğimiz bu çocukların kendi çocuklarımızdan bir farkı yok onların sağlığı ve iyililikleri için buradayız.

HABER: ELİF HAYVALI