GEBELİKLERDE YAPTIRILMASI GEREKEN ÖNEMLİ TESTLER

Avrasya Hastanesi Moderatörü Gönül Dilek’in programıyla gebeleri aydınlatan Op. Dr. Yurtsever, tüm gebeleri bu konuda uyarıyor. Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim..

İKİLİ TARAMA TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

11-14. hafta tarama testi veya ense kalınlığı testi olarak da bilinen bu test, gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar tarama testidir.

Ense kalınlığı ölçümü; anne karnındaki bebeğin ense kısmında cilt-cilt altı aralığındaki sıvı birikiminin ultrasonla ölçülmesi şeklinde yapılır. Bu sıvı her bebekte belli bir sınıra kadar normal olarak vardır. NT ölçümünün yükseldiği durumlarda, hem kromozomal hem de yapısal bozukluk ihtimali artar. Bu test, down sendromu riski ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek, fetusta bulunabilecek yapısal anormallikleri teşhis etmek için yapılır. Down sendromu %97,5 doğruluk oranıyla saptanabilir. Tarama testleri bu anlamda ultrason ile birlikte daha duyarlıdır.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ TARAMA TESTİ NEDİR? GEBELİKTE HANGİ HAFTALARDA YAPILIR?

İkinci trimester olarak adlandırılan 3-6 aylık süreçte uygulanan üçlü tarama testi, bebekte görülen çeşitli genetik hastalıklar hakkında bilgi verir. Genellikle 16-18. gebelik haftalarında uygulanan bu test için öncelikle anneden kan örneği alınır ve kanda bulunan alfa-fetoprotein (AFP), total beta-human koryonik gonadotropin (hCG) ve unkonjuge estriol (uE3) değerleri ölçülür. Daha sonra bu sonuçlar gebelik haftasına uygun şekilde medyan değerlere bölünerek MoM (Multiple of Median) birimine dönüştürülür. Elde edilen sonuçlar değerlendirilirken annenin yaşı, kan örneğinin alındığı gebelik haftası ve daha birçok kriter hasta için spesifik olarak hesaplanır ve göz önünde bulundurulur. Başlangıçta yalnızca down sendromunu saptayabilmek adına uygulanan bu üçlü test, günümüzde pek çok genetik hastalığın doğum öncesi süreçte saptanabilmesi için tercih edilir.

AMNİYOSENTEZ NEDİR? NEDEN YAPILIR?

DETAYLI ULTRASON NEDİR? GEBELİKTE HANGİ HAFTALARDA YAPILIR? NELERE BAKILIR?

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.Detaylı veya ayrıntılı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ NEDEN YAPILIR? HANGİ HAFTALARDA BAKILMASI GEREKİR?

Daha önce diyabet hastalığı olmayan ve ilk kez gebeliği sırasında şeker metabolizmasında bozukluk görülen hastalar gestasyonel diyabet ya da sık bilinen adıyla gebelik diyabeti/hamilelik diyabeti olarak tanımlanır.

Bu amaçla gebeliğin 24 ila 28 haftaları arasında “50 gr. Glukoz Tarama Testi” uygulanır. Bu test için herhangi bir saatte, aç veya tok olmasına bakılmaksızın 50 gr. Glukoz içeren su içirildikten 1 saat sonra anne adayının kan şekerine (venöz plazma glukoz düzeyi) bakılır.

Kan şekeri 140 mg/dL veya üzerinde saptanan gebelere 100 gr yapılır.

