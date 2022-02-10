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Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir

Anne adaylarının gebelik sürecinde zaman zaman bazı vücut ağrıları yaşayabildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, “Gebelikte östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonları vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşemeye ve zayıflamaya neden oluyor. Bu nedenle bel, sırt, bacaklar ve kalçalarda hormon seviyesinin yükselmesiyle ağrılar artıyor” dedi.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:10
Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir

Özellikle omurlardan başlayıp kalça boyunca ilerleyerek bacaklara kadar inen ağrılar nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kalan hamilelerin yaşadığı ağrıların nedenlerinin her zaman kas ve iskelet sistemiyle ilgili olmadığının altını çizen Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, “Bebek büyüdükçe, gebeliğin sonuna doğru kalçalarda, pelvik bölgede ağrılar sıklaşır ve şiddetinde artış görülebilir” diye konuştu.

Hamilelikte yaşanan kalça ağrılarının, gebeleri endişelendirdiğini, günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini belirten Erdağ, “Uyurken sağ yana veya sırt üstü yatmak, önemli ana damarlar üzerine baskı oluşturacağından dolayı rahme ve bebeğe giden kan miktarının azalmasına yol açarken sırt ve kalça ağrılarını da tetikleyebilir” dedi.

AĞRILARIN NEDENİ HORMONLAR

Gebelik ile östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonlarının, vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşeme oluşmasına ve kasların eskisinden daha zayıf olmasına neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, bel, sırt ve bacaklarda ağrıların çoğalabileceğini ve bu hormon seviyelerinin yükselmesi ile kalça ağrılarının da artabileceğini belirtti.

DOĞRU UYUMA POZİSYONU ÖNEMLİ

Gebelikte alınan kiloların ağrı şikayetlerinin artmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Yiğit Erdağ, “Anne adaylarını en çok zorlayan durumlardan biri de rahat bir uyku pozisyonu bulamamaktır. Gebelikte yan yatış pozisyonu, en sağlıklı uyku pozisyonu olmakla birlikte hamileler için çok da konforlu bir seçenek değildir. Fakat uyurken sağ yana veya sırt üstü yatmak, önemli ana damarlar üzerine baskı oluşturacağından dolayı rahme ve bebeğe giden kan miktarının azalmasına yol açarken sırt ve kalça ağrılarını da tetikleyebilir. D vitamini eksikliği varlığında kemiklerin dayanıklılığı azalacağından ağrı miktarında artış olabilir’’ dedi.

HER GEBEYE GÖRE AĞRI DÖNEMİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bebeğin giderek daha fazla ağırlaşması ve eklemlere yaptığı baskının artması nedeniyle kalça ağrılarının hamilelikte sıklıkla son üç aylık dönemde ortaya çıktığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, semptomların farklı sebepleri mevcutsa gebeliğin herhangi bir döneminde ağrıların yaşanmasının mümkün olabileceğini, bazı hamilelerde ise 26’ncı haftasının sonu gibi de semptomların görülebileceğini belirtti.

SICAK SU AĞRIYI HAFİFLETİR

Kalça ağrısını gidermenin mümkün olacağını söyleyen Dr. Yiğit Erdağ, yapılacak şeyler hakkında şu tavsiyelerde bulundu:

‘’Günlük olarak hafif egzersizler uygulanabilir. Kasılan bölgeyi rahatlatmaya yönelik esnetme hareketleri ile çözüm sağlanabilir. Egzersiz hareketlerini yaparken dikkatli olmak, vücudu zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekir. Ağrıyan bölgeye masaj uygulaması yapılabilir. Kalçadaki baskıya maruz kalan noktalar masaj sayesinde rahatlayacak ve ağrı hissi azalacaktır. Kan akışı sağlayarak kasılmaları hafifletmek amacıyla kalçalara banyo esnasında sıcak su tutulabilir. Gün içerisinde sıcak su torbası kullanarak sıcak uygulama yapılabilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Yiğit ErdağOrtopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit ErdağGebelik Hormonları
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