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GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ GÜNLERİ 2021 KONYA’DA DÜZENLENDİ

Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ Bölümü tarafından GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ GÜNLERİ 2021 KONYA Başlıklı kongre düzenlendi

04 Ekim 2021 Pazartesi 18:45
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GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ GÜNLERİ 2021 KONYA’DA DÜZENLENDİ

İbrahim Güray AYTEKİN - Özel Haber

GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ ve iç hastalıklarını ilgilendiren konularda bilimsel faaliyetler yürütmek, eğitime katkı sağlamak, eğitimi yaygınlaştırmak, kolaylaştırmak, bilgi üretmek, Konu ile ilgili uzman doktorlar arasında bilgi alışverişini sağlamak, bilgiyi tüm alana yaymak, eğitimde rolü olan kişilerin bilimsel araştırmalarına ve kişisel gelişimine destek olmak teknolojik gelişmeler yeni icad olunan ve geliştirilen cihazları tanıtmak  amacı ile  Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ Bölümü tarafından GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ GÜNLERİ 2021  KONYA Başlıklı kongre düzenlendi

Türkiye’nin Tıbbi araştırmaları ve atılımları ile ünlü eğitim kadrosunu bünyesinde barındıran Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ Bölümü Sevgi ve hoşgörü şehri Konya’da büyük bir kongre organizasyonunu başarı ile düzenledi.

Kongre 30 EYLÜL  2 EKİM 2021 Tarihleri arasında Kongre kenti olan Konya DEDEMAN otelde düzenlendi ve konuklara Türk ( KONYA ) ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunuldu.

Organizasyon komitesi başkanı Doc. Dr.Mehmet ASIL’a konuklar ayrıca teşekkür ettiler.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Kongreye GASTRO ENTRO HEPATOLOJİ Uzmanı Profösörler, Doçentler, Uzman doktorlar, Yandal asistanları ile Aile hekimleri, Genel cerrahi, Enfeksiyon hastalıkları, İç hastalıkları doktor uzman ve prof. Doktorları ile tıp otoriteleri büyük ilgi gösterdiler…

Kongrede birçok tıp otoritesince bildiriler sunuldu bilimsel makaleler yayınlandı. Birçok panelde katılımcılar Sözel ve görsel bildirilerini sundular tartşmalar yapıldı sempozyumlar düzenlendi Kongre tüm katılımcılar için son derece yararlı geçti

Tıp otoritelerinin bilimsel verilerden yola çıkarak Ülkemiz için hazırladıkları raporlar maalesef oldukça ürkütücü Türkiye'de reflü sıklığının yaklaşık yüzde 23 "Ülkemizde kabızlık sıklığı yüzde 9, altına büyük abdest kaçırma oranı yüzde 3,5, hassas bağırsak hastalığı sıklığı yüzde 15'tir. Bunun yanı sıra safra taşı, hepatitler, kanserler olmak üzere, nerdeyse her 10 kişiden 6-7'sinde de sindirim sistemi hastalığı olduğu gerçeği ortadadır.."

Türkiye'de bu hastalıkların tanı ve tedavisi için yeterli sayıda gastroenteroloji uzmanı yoktur, "Ülkemizde bu alanda görev yapan uzman sayısı 750 civarındadır. Bu sayı ne tanı ve tedavi ne akademik çalışma ve ne de araştırma geliştirme yapılabilmesi için yeterli değildir.

Kongre sonuna gelindiğinde katılımcı misafirlere Medeniyet kenti Konya da bir tur ile KONYA tanıtımıda yapıldı. Büyük bir memnuniyet ile Konyaya veda eden katılımcılar yaşadıkları şehirlere doğru yola çıktılar..

Önce Vatan Gazetesi

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