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Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Batı Afrika ülkesi Gana, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:37
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Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu
Abuja

Gana Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada, kurumun Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı sıtma aşısına ilişkin nihai deneme verilerini değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, bu yeni aşıyı onaylayan ilk ülke olan Gana'da, aşının beş aylıktan üç yaşına kadar olan çocuklarda kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de bu aşıyı onaylamayı düşündüğü aktarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'den fazla çocuk üzerinde denenen aşının DSÖ'nün onay kriterlerini yerine getirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz alanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı ifade edilmişti.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SıtmaaşısıBatıAfrikaGana
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