Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi

Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen, sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne Gana'da da rastlandığı bildirildi.

16 Nisan 2023 Pazar 17:02
2 Okunma
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
Abuja

Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan "Anopheles stephensi" adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini belirtti.

Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Güney Asya ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgelerine özgü olan Anopheles stephensi son 10 yılda Afrika'da 5 ülkede tespit edildi.

Gana Gıda ve İlaç Dairesi, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylamıştı.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SıtmahastalığıSivrisinektürüAfrikaGana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor
Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor
Hatay'daki konteyner hastane 40 günde 33 bin 114 depremzedeye hizmet verdi
Hatay'daki konteyner hastane 40 günde 33 bin 114 depremzedeye hizmet verdi
Oğlunun doğduğu gün yapay kalple hayata tutundu
Oğlunun doğduğu gün yapay kalple hayata tutundu
Kalbini çantada taşıyan balıkçının en büyük hayali gerçek bir kalp
Kalbini çantada taşıyan balıkçının en büyük hayali gerçek bir kalp
Etlik Şehir Hastanesinde kronik yarası bulunan hastalar için özel klinik
Etlik Şehir Hastanesinde kronik yarası bulunan hastalar için özel klinik
Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor
Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir
Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir
Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi
Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi