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Fzt Mehmet Akın Bakan, Bel ve Boyun Fıtıklarında Fizik Tedavinin Önemini Anlatıyor

20 Mart 2023 Pazartesi 10:33
Fzt Mehmet Akın Bakan, Bel ve Boyun Fıtıklarında Fizik Tedavinin Önemini Anlatıyor

Boyun fıtığı gün geçtikçe daha fazla insanda görülen bir rahatsızlıktır. Bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalma, boynu yoracak hareketler yapmak ve stres boyun fıtığının temel nedenleri arasındadır. Fzt Mehmet Akın Bakan başlangıç aşamasında anlaşılması güç olan boyun fıtığı zaman içerisinde gündelik yaşamın sürdürülmesini bile zorlaştırabilir.

Neler Yapıyoruz?

Fizyoterapi olarak öncelikle detaylı vücut değerlendirmesi yapıp en doğru postür ve hareket için ayrıntılı analiz yapıyoruz. Değerlendirme sonrası uzman fizyoterapistlerce hazırlanan özel egzersiz ve manuel tedavi programı sonrası düzenli takip ve iletişim halinde kalıyoruz.

Fzt Mehmet Akın Bakan sadece çalışma süresince değil sonrasında da ağrısız ve kaliteli bir yaşam geçirmenizi planlıyoruz.


Fzt Mehmet Akın Bakan  Manuel Terapi Önemi Nedir?

El ile yapılan kasların, ligamanların, fıtıkların ve omurganın iyileşmesini sağlayan tekniklerin tamamına verilen isimdir.

Manuel terapi tıbbın en eski uygulamalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Bu terapi yöntemi halk arasında bir tür masaj veya alternatif tıp yöntemi olarak bilinir. Ancak sanılanın aksine manuel terapi, birçok insanın şifa bulduğu tıbbi bir tedavidir

Manuel terapi veya terapi, kas ve iskelet sistemiyle alakalı olan tüm rahatsızlıklara uygulanabilen ve tamamen tıbbi delil ve bilgiler ışığında yapılan bir tedavidir. Fzt Mehmet Akın Bakan başka bir deyişle fizik tedavi bünyesinde bulunan tüm hastalıklara manuel terapi uygulaması yapılabilir.

Manuel terapi elle yapılır. Elle yapıldığı için “elle tedavi” adını da almıştır. Dünyanın pek çok yerinde uygulanan bu tedavi tıp camiası içinde kabul görmüş ve bir bilim dalı halin gelmeye başlamıştır.

Fıtık Tedavisinde Fizik Tedavi

Boyun fıtığı insan boynunun çeşitli nedenlerden dolayı hareketini kısıtlanması veya tamamen kaybedilmesine verilen isimdir. Fzt Mehmet Akın Bakan boyun fıtığı manuel terapi ile tedavi edilebilecek bir husus olarak bilinir. İlk olarak boyun bölgesinde hareketin kısıtlayan faktörün büyüklüğü tespit edilir. El olarak yapılan bazı işlemler sayesinde boynun hareket etmesi gereken açılar belirlenir ve rahatsızlığın boyutuna göre tedavi başlar.

Ameliyatsız fıtık tedavisi manuel terapi ile mümkündür.

Manuel Terapi ve Bel Fıtığı

Bel bölgesi de tıpkı boyun bölgesi gibi, belli bir hareket kabiliyetine sahiptir. Bel bölgesinin sahip olduğu anatomik ve fizyolojik hareket açılarında kısıtlanma meydana gelmesi ya da eklemin temel hareket kabiliyetini kaybetmesi durumu bel fıtığı olarak kendisini göstermektedir.

Fzt Mehmet Akın Bakan manuel terapi yöntemiyle uygulanan elle burma ve çekme gibi çeşitli manevralar, eklemlerin sahip olduğu anatomik ve fizyolojik açıların geri kazandırılmasını amaçlamaktadır. Fzt Mehmet Akın Bakan manuel terapi, bütün kas ve iskelet sistemi hastalıklarında olduğu gibi, bel fıtığı problemlerinde de sorunu bir bütün olarak ele almakta ve bu doğrultuda tedavi gerçekleştirilmektedir.

Manuel terapinin tedavi süresi, kişinin fiziksel ve psikolojik durumu doğrultusunda farklılık göstermektedir. Bel ve boyun fıtığı durumlarında, manuel terapi yöntemiyle 8 seansta etkili sonuçlar alınabilmektedir.

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