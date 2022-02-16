Fizik Tedavi Yaşamı Güzelleştirir

Aile Akademisi Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde aylık olarak gerçekleştirilen “Aile Akademisi” programı kapsamında “Fizik Tedavi Desteklerimiz” konulu programı yaptı.

Gerçekleşen programda, Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğum Bakım Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu ve Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Narangerel Tsevendorj “Fizik Tedavi Desteklerimiz” konuları hakkında açıklamalar yaptı.

Fizik Tedavinin Yaşam Evrelerimize Desteği Büyük

Programda konuşan Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğum Bakım Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Tüm yaşam evrelerimizi düzeltiyor fizik tedavi. Hatta yeni doğanda bile bebeklerin pozisyonunu ayarlanması çok önemli. Sadece aile akademisi değil okul çocuklarında pozisyon bozuklukları alabilir, ergenlerde kamburlaşma omurga eğriliği gibi durumlar sıklıkla görülüyor” dedi.

Aile Akademisinin Basamakları;

“Aile akademisinin basamaklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ve gelişmiş toplumlar için koruyucu çocuk sağlığını işlemiştik tekrar bu konuya değineceğiz “diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu,

“Aile akademisi 5 hatta 6 adım var. İlk adımdan ziyade biz son adımları yapıyoruz.

1.Adımımız ergenlik dönemi dediğimiz 10 ile 18 yaş grubundaki anne baba adayı genç kızlarımızın ve genç erkeklerimizin bilinçlendirilmesi

2. Adım evlilik öncesi, çünkü kişiler evliliğin ne olduğunu bilmeden adım atıyorlar. Sadece biyolojik bir olay değil. Duygusal bağlantıların olduğu ve evliliğe yeni bir başlangıç yapmanın ileriye yönelik önemi olduğu biliyoruz.

3. Adımdan sonrası biz sağlıkçıları ilgilendiriyor.

Fizik tedavinin doğumdan ileri yaşlara kadar çok önemli olduğu herkes tarafından bilinmekte ancak fizik tedavi yönünden en hassas evrelerden biriside gebelik dönemidir. Gebelik dönemi çünkü yeni bir bireyin meydana gelmesidir. Annelerde değişiklikler olması annelerin duruş pozisyonlarının değişmesi gibi değişiklikler bizi fizik tedaviyle bir araya getirmekte” şeklinde açıkladı.

Gebeler Dikkat

“Gebelik döneminde anneler nelere dikkat etmeli?” sorusunu yanıtlayan Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Narangerel Tsevendorj, “Gebelik döneminde bize başvuran hastalarımız en çok bel ağrısı, sırt ağrısı boyun ağrısı ile başvuruyorlar. Biz gebelerimize daha çok egzersiz öneriyoruz. Çünkü ilaç kullanım biraz sınırlı olabiliyor. Egzersiz verirken de ilk önce tabii ki hastayı muayene edip görmemiz gerekiyor. Çok fazla ağrılar olduysa önleye bilirsiniz. Yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, egzersiz yapabilirsiniz. Kılavuzlara göre haftada 150 dk. egzersiz yapılabiliyor. Bunu haftanın 5 günü yarım saat olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii bunun yanında kilo kontrolü var, çok fazla kilo alabiliyorlar. Gebelikte diyabet riski artabiliyor. Bunları da önlemek için uygun bir diyetle uygun bir egzersizle verilerek sorun yaşamadan gebeliğinizi bitirebilirsiniz” şeklinde açıkladı.

Bir sonraki konu gebelik sonrası emzirme dönemi;

“Anneler bebeklerini saatlerce emzirebiliyor boyun ağrıları artıyor” diyen, Uzm. Dr. Narangerel Tsevendorj, “Kucaklarına aldıkları çocuklar zamanlar büyüyor bir süre sonra ağrılarımız fazlalaşabiliyor. O dönemde de ilaç biraz soru işareti olabiliyor. Tekrar egzersizleri aksatmamak lazım ağrılarınız varsa uzman hekimlere gidip tedavi olmak gerekiyor. Emzirirken çok eğilmemek doğru biçimde oturmak belimizi, boynumuzu desteklemenin de büyük faydası var” dedi.

Gebeler Egzersizi İhmal Etmesin

“Gebe egzersizlerinin nasıl faydaları vardır?” sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Narangerel Tsevendorj,

“Gebelik döneminde yapılan egzersizler mevcut. Genellikle sırt kaslarını dinlendirmeye yönelik eğersizler oluyor. Karın egzersizlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun süre ayakta durmamaya dikkat etmek gerekiyor. Solunum egzersizi çok önemli yaparlarsa rahat bir gebelik geçirirler” açıklamalarını yaptı.

Gebelik Öncesinde Kilo Kontrolü Olmalı

Gebeliğe karar vermeden önce normal bir kiloda olunmalı ki gebelik esnasında hem diyet uzmanları hem kadın doğumcuların önerisi ile çocuğun durumuna göre önlemler alınmalı” şeklinde konuşan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Sağlık dediğimiz zaman sadece bedensel sağlık olarak düşünüyoruz. Ama dünya sağlık örgütünün de dediği gibi bedensel sağlık ruhsal sağlık sosyal sağlık. Çocuk sahibi olmadan önce anne baba adaylarının her yönden plan yapması lazım. Planlanmış gebelik çok önemli” şeklinde paneli bitirdi.

ELİF HAYVALI