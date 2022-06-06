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Fibromiyalji’de gaz ve şişkinlik hamile görüntüsü veriyor

Kilo almadınız ama öyle görünüyorsanız; sebebi : Fibromilyalji

06 Haziran 2022 Pazartesi 13:45
Fibromiyalji’de gaz ve şişkinlik hamile görüntüsü veriyor

HABER: MURAT UYGUR

Fibromiyalji’de sürekli şişkinlik hali, geğirti, ishal veya kabızlık nöbetleri olabilir. Sık sık gaz çıkarmak veya geğirmek söz konusu olabilir. Aniden tuvalet ihtiyacı hissedilir. Fibromiyaljideki bu bağırsak problemleri; aşırı duyarlılığa ve bağırsak florasının bozulmasına bağlıdır. Mide ve bağırsak enfeksiyonu geçirmek, anne sütü almamak, çocukluk travmaları, vitamin ve minerallerin eksikliği, seratonin yetersizliği, obezite, batı tipi beslenme, stres ve depresyon gazı artırır.

Üstelik tüm bu durumlardan dolayı aşırı kilolu gibi bir görüntü vermek de işin görünen ve kişileri rahatsız eden bir diğer yansımasıdır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal; sosyal hayatı sıkıntıya sokan ve özellikle stresli zamanlarda alevlenen bu durumdan kurtulmak için; beslenme düzeninden egzersizlere, kullanılacak besin destekleri ve fizik tedavi yöntemlerine kadar kişisel sağlık planlanması gerektiğine dikkat çekerek,  ‘Gaita tahlili ve fonksiyonel tıp testleri sonrasında hayat tarzınıza düzenleme yaparak işe başlayabilirsiniz’ diye açıklamalarda bulundu. 

Fibromiyaljide gaz ve şişkinliğe sebep olan faktörlerin başında SİBO geliyor.

SİBO:

Small Intestinal Bacterial Overgrowth

İnce bağırsaklarda aşırı sayıda bakteri üremesi durumudur.

Sağlıklı bağırsakların temeli; sağlıklı bir flora ve sağlıklı beslenmedir. Bağırsaklarımız sağlıklı ise biz de sağlıklıyız demektir. 

Bağırsak floramız; başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, bağışıklık sistemi, roza, vitamin eksiklikleri, tiroid fonksiyonları, alerjik hastalıklar, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli bir rol oynarlar. Normalde kalın bağırsakta bulunan “sağlıklı” bakteriler, ince bağırsaklara gelip çoğalmaya başladığında, SIBO meydana gelir. Karın ağrısı, şişkinlik, gaz, yorgunluk, kaşıntı vb şikayetler meydana gelir. Herşey yerinde ve dozunda güzel, bakteriler de!

*Fibromiyalji de idrar kaçırma sık görülen bir durumdur*

Fibromiyalji yaşayanlarda kişiden kişiye değişen idrar yolu enfeksiyonları; mesane, böbrek, idrar yollarında oluşan enfeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri de genel olarak aşağıdaki gibidir;

● İdrarda yanma ve ağrı hissi

● Sık sık idrar yapma isteği

● İdrarı tutmada zorluk

● Ateş

● Halsizlik

Fibromiyaljide neden idrar yolu enfeksiyonu olur?

Fibromiyalji hastalarının mast hücrelerinin daha fazla Histamin salgıladığı gösterilmiştir, ayrıca Gluten hassasiyetinin olması da idrar torbasının daha hassas olmasına yol açar; idrar tahlilleri yapıldığı zaman sonuçlar normal görünür ama bu şikayet romatizmaya bağlıdır.

Bu amaçla biz neler yapıyoruz?

Fibromiyalji tedavisinde kökten ve kalıcı sağlık için ilk yapılması gereken hücrelerin oksijenlenmesini artırmaktır:

•Kadın sağlığı ve erkek sağlığı için farklı uygulamaları içeren fizik tedavi yöntemleri var. osteopati, lazer, tms, radyofrekans vb..

•Biorezonans

•Bölgesel ve genel ozon oksijen tedavisi PRP hacamat sülük tedavileri bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerle tedaviler, egzersizler..

•Damardan yapılan romatizma kokteylleri vitamin mineral element destekleri ve beslenme programının düzenlenmesi çok önemlidir 

Fibromiyalji de gluten lektin laktoz intoleransı gibi durumları sık yaşadığımız için belli bir beslenme programı uygulanmalıdır bu saydıklarımızle birlikte sizin günlük yaşamınıza uygun bir yaşam tarzı planlamak ilk yapılması gerekenlerdir 

Amacımız kalıcı sağlık için kökten çözüm sağlayıcı yöntemler olmalıdır, sağlıklı günler dilerim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fibromilyalji
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