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Fazla Kilolar İnsülin Direnci ile Direniyor! 
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Fazla Kilolar İnsülin Direnci ile Direniyor! 

Yaz geliyor, biz korona yüzünden evlerdeyiz. Kilolarına kilo ekleyenler oldu. Ben karbonhidrat yemiyorum ama evinde makarna istifi yapanlar şu anda bunun acısını çekmeye başladı. 

19 Mayıs 2020 Salı 19:32
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Fazla Kilolar İnsülin Direnci ile Direniyor! 

SUMRU AYDIN

Özellikle açlığına dayanamayanlara seslenmek istiyorum. Mutlaka uzman bir hekime giderek insülin direncinizi ölçtürmeniz gerekiyor. Kansere yatkınlık dahil birçok hastalığın temelinde insülin direnci yatıyor. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, insülin direncinin kısır döngüsü, hangi hastalıklara davetiye çıkardığını ve tedavi yöntemlerini anlatıyor. 

Korona açısından Maske+ Sosyal Mesafe kurallarına uyarak bir süre daha yaşamımız gerekiyor. Ancak merak edip de Avm’lere koşanları gerçekten anlamıyorum. Lütfen sevdiklerinizi riske atmayın, dikkatli olmaya devam edelim. Sevgiler,

İnsülin Nedir?

İnsülin pankreastan salgılanan bir hormondur. Başta kas ve yağ dokusu olmak üzere kanda dolaşan şekerin hücre içime alınarak vücudumuzun şekeri kullanmasını sağlar. Karaciğerde fazla şekerin depolanmasını sağlar. Vücudumuzdaki yağ ve proteinlerin parçalanmasını engeller. 

İnsülin Direnci Nedir?

Pankreastan yeterince insülin salgılandığı halde vücudumuzun insüline cevabının azalmasıdır. Bu durum da pankreasımızda insülin direncini kırmak için daha fazla insülin salgılar. Kanda gereğinden fazla insülin yemek sonrası kan şekerinde ani düşmeye ve erken acıkmaya sebep olur. Bu sebepten dolayı aşırı kilo alırız. Bu kilo artışı insülin direncini daha da artırır ve sonuç kilo alımı. Yine aynı şeyi vurgulayacağız "bu kilo alma kısır döngüsü ancak insülin direncini kırarak" kırabiliriz.

İnsülin Direnci Neden Oluşur? 

Genetik yatkınlık başta olmak üzere hareket azlığı, yaş ilerlemesi, kilolu olmak, yüksek kalorili rafine gıdalarla belenmek insülin direncine sebep oluyor. 

Burada kiloya dikkatinizi çekmek isterim. Fazla kilo insülin direncine sebep oluyor, insülin direnci demek daha fazla insülin salgılanması demek. İşte bu noktada fazla insülin kilo aldırır. Kilo aldıkça insülin direnci artar. Bu böyle sürüp gider. Yine karşımızda belirttiğimiz kısır döngüdür. 

İnsülin Direnci Hangi Hastalıklara Zemin Hazırlar! 

İnsülin direnci ilerleyen yıllarda şeker hastalığına sebep olur. Aslında şeker hastalığının en erken bulgusu diyebiliriz. Şeker hastalığının yanısıra obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı, kan yağlarının yükselmesi, kansere yatkınlık, kadınlarda yumurtalık kistleri, iltihaba yatkınlık insülin direncinin diğer sıkça görülen sonuçlarıdır.  

İnsülin Direnci Kimlerde Kontrol Edilmelidir? 

Çocuk, genç yaşlı tüm obezler, 

Kilo vermek isteyenler diyete başlamadan önce, Ailesinde şeker hastalığı olanlar,

Yemekten sonra uyku hali, halsizlik, baş dönmesi şikayeti olanlar,

Tedaviye dirençli trigliserid yüksekliği olanlar

Karaciğer yağlanması olanlar,

Hızlı kilo almaya eğilimi olanlar

Açlığa dayanamama, açlıkta baş dönmesi, sersemlik hissi, dudaklarda uyuşma, sinirlilik, baş ağrısı, göz kararması, bulantısı olanlar

Tatlı gıdalara düşkünlük 

İnsülin Direnci Nasıl Anlaşılır? 

Açlıkta ölçülen şeker ve insülin değeri hesaplanan HOMA-IR testi insülin direncini tespit eden basit ve güvenilir bir yöntem. 

İnsülin Direnci Nasıl Tedavi Edilir?  

Tam da bu noktada insülin direncinde açlığa tahammülsüzlük var dedik. İnsülin direnci olan insan aç duramıyor eli ayağı titriyor. O zaman nasıl diyet yapacak? Nasıl kilo verecek? Öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkınlıklarımızı değiştirmeliyiz. Kilo aldıktan sonra değil, 30’lu yaşlardan sonra değil, çocukluk çağında bilinçli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Çocukluk çağından itibaren yüksek kalorili rafine gıdalardan uzak durmalıyız. Eğer iş işten geçmişse 30’lu yaşları çoktan geçmiş ve kiloları almışsak egzersiz ve diyet ile birlikte muhakkak insülin direncini düşüren ilaçlar kullanmalıyız. Bu ilaçlar ile hem insülin direncini düşürerek hem de iştahı azaltarak ve kalıcı kilo vermemiz mümkün. Sonuç olarak insülin direnci ve obezite birbirini tetikliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, obezite, hipertansiyon, kansere yatkınlık gibi ciddi hastalıklar insülin direnci zemininde gelişir. Her yaş grubunda olmakla birlikte özellikle obez çocuk ve gençlerde insülin direnci aranmalı ve sağlıklı nesiller için gerek diyet gerekse ilaçla tedavi edilmelidir. 

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Hemşirelerimize ve Eczacılarımıza minnettarız

Zorlu nöbet saatlerine, yaşadığımız virüs salgını riskine rağmen yüzlerinden tebessümleri ve kalplerindeki yüce sevgileri eksilmeden hep en ön saflarda yer alan hemşirelerimize ve eczacılarımıza minnettarız. 

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 14 Mayıs Eczacılar Günü olması sebebiyle Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı ve Enfeksiyon Hemşiresi Gülhan Seçilmiş hemşire ve eczacıları görev yerlerinde ziyaret ederek  hastane yönetimi adına çiçek takdim ettiler.

Sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahatte olan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ecz. Nermin Urlu hastanelerinde çalışan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günlerini şu mesajla kutladılar; 

“Öncelikle bizi merak eden, soran herkese teşekkür ediyoruz. Sağlığımız geçirdiğimiz başarılı tedavinin sonucunda çok şükür iyi. Şuanda sitemizin bahçesinden eşim Nermin Urlu ile birlikte siz kıymetli hemşirelerimizi gönülden selamlıyoruz ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günlerini kutluyoruz. Sizlerle uzun yıllar birlikte çalışacağımız, başarılı ve güzel günlerimiz olsun.”

Önce Vatan Gazetesi

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