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Estetisyen Selin Cansever buz lazer hakkında merak edilenleri anlattı … 

Acısız ve ağrısız epilasyon olarak bilinen buz lazer, dünyada istenmeyen tüylere son vermek için birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Uzm. Estetisyen Selin Cansever, en son lazer teknolojileri arasında yer alan buz lazer yöntemi hakkında bilgi verdi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 17:08
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Estetisyen Selin Cansever buz lazer hakkında merak edilenleri anlattı … 

HABER: DİNÇER KARACALAR


Ağrısız bir epilasyon
Buz lazer 10 yıllık çalışma sonrasında tamamlanmış en etkili ve son teknolojiye sahip en gelişmiş lazer yöntemidir. Dünya da ilk sırada yer alan buz lazer, ülkemizde de yaygınlaşarak lazer epilasyon yöntemlerini lideri olarak adından söz ettirmektedir. Eski lazer yöntemlerinde acı ve ağrı hissi yoğun yaşanmakta aynı zamanda yüksek ısı enerjisi sebebiyle ciltte yanma gibi yan etkiler yaşanabilmektedir.

Buz lazer hafif yoğunlukta enerji ile uygulanırken, kıl köklerinin etkili olarak tahrip edilmesini sağlar. 3 farklı lazer dalga boyunu tek bir yenilikçi tedavi başlığında birleştiren buz lazer epilasyon son teknolojidir. Uygulama esnasında buz başlık sürekli hareket halinde olup, hafif ölçüdeki enerji ile kıl köklerini kademeli bir şekilde ısıtarak tahrip olmalarını sağlar. Bu işlem sırasında cilt yüzeyi korunmakta ve yan etkiler ortadan kaldırılmaktadır. Böylelikle buz lazerin en temel amacı acı hissi ortadan kaldırılmaktadır. Masaj hissi ile epilasyon tanımı yapılan buz lazer konforlu bir teknolojiye sahiptir.

ICE teknolojisine sahip buz lazer, cildi -3 dereceye kadar soğutarak konforlu epilasyon uygulanmasını sağlıyor. Bu soğutma işlemi esnasında ciltte yanma ve leke gibi yan etkiler ortadan kaldırılıyor. Tüm lazer yöntemlerini geride bırakan buz lazer, cildin ısınmasının aksine serinlik vererek istenmeyen tüylerde kalıcı çözüm sağlıyor. Eşsiz soğutma teknolojisi ile acı ve ağrı hissi ortadan kaldırılarak epilasyon uygulanıyor.

Buz lazer yönteminin acısız ve ağrısız ve konforlu olması tercih edilmesindeki en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Ancak bu özelliklerin yanı sıra buz lazer her cilt tipine uygulanabilir olmasıyla da diğer yöntemlerden ayrılmaktadır.

Cilt rengi ne olursa olsun, her cilt tonuna uygulanabilmektedir. Bu sayede her mevsim uygulanabilir bir lazer teknolojisidir.

Cilt rengi ne olursa olsun, kıl yapısı nasıl olursa olsun buz lazer ile istenmeyen tüylere son vermek için tercih ediliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Buz LazerSelin CanseverEstetisyen
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