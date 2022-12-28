Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.367,07
ALTIN
1.085,19
DOLAR
18,72
STERLİN
22,62
EURO
19,94
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari...
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: Grip ve Covid-19 aşılarıyla korunmak gerek

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:02
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: Grip ve Covid-19 aşılarıyla korunmak gerek

 ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını ve toplu alanlarda maske kullanımı ile hijyenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Kış aylarında kapalı ortam geçirilen sürelerinde arttığını belirten Bilge, “Aile sağlığı merkezleri ile hastanelerimize başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonları Covid önlemleri sonrası da yeniden arttı. Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Covid-19 dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir” dedi.

Antibiyotik kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Bilge, “Antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın. Doktorunuz antibiyotiğe ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin. Antibiyotik kullanırken daima tavsiyelere uyun. Kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın, hiç kimseye tavsiye etmeyin. Düzenli el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güncel aşılarını yaptırarak enfeksiyonları önleyebilirsiniz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalp sağlığını 8 adımda korumak mümkün
Kalp sağlığını 8 adımda korumak mümkün
Prof. Dr. Varol'dan 'yılbaşında sahte içki' uyarısı
Prof. Dr. Varol'dan 'yılbaşında sahte içki' uyarısı
Uzmanı uyardı: Kış depresyonunu önlemek için günlük rutininizi gözden geçirin
Uzmanı uyardı: Kış depresyonunu önlemek için günlük rutininizi gözden geçirin
“HPV virüsü rahim ağzı kanserinin yüzde 70’inden sorumludur”
“HPV virüsü rahim ağzı kanserinin yüzde 70’inden sorumludur”
Dr. Öngön: Kanserin 'aklını' ancak genetikle yenebiliriz
Dr. Öngön: Kanserin 'aklını' ancak genetikle yenebiliriz
Tandırda yakılan tezek, kırsaldaki kadınların KOAH nedeni
Tandırda yakılan tezek, kırsaldaki kadınların KOAH nedeni
‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’
‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi