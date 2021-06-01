ESKİ EŞ SENDROMU

HABER: DİNÇER KARACALAR



Boşanan çiftlerin birinden ya da ikisinin birden birbirinden kopamama durumudur. Birey, eski eşi tarafından kontrol edildiğini hissetmesi, eski eşine hala bir duygu besliyor ise ya da onu tekrar kazanmak için çaba sarf ediyor ise ve boşanmaktan pişman olduğunu düşünüyor ise duygusal olarak boşanma zor hale gelmektedir.

Peki bu durumları yenmek için ne yapılabilir?

Eski eşinizle yeni kurduğunuz düzen dışında bir kişi olarak ilişki kurmalısınız.

Size bağlı ve sorumlu gibi davranmasına müsaade etmeyin.

Eski eşinizle yeni kurduğunuz ilişkinin duygusal olarak etkisinde kalmayın.

Eski eşinizden ayrı olarak mutlu yaşayabileceğinizin farkına varın ve bunun için mutlu yaşam becerilerini öğrenmelisiniz.

Kendi bilginize, kararlarınıza ve gücünüze güvenmelisiniz.

Yalnız olabileceğinizin bilincinde olmalısınız ve bundan zevk almaya bakmalısınız.

Çocuğunuz var ise onlar hakkında konuşurken kendi bireysel sınırlarınızı çizmelisiniz.

Sosyal ve bireysel gereksinimlerinizin farkında olun ve bunun için yeni ilişki kurmak için açık olmalısınız.

Eski eşiniz ile ilgili gelecek bilgi akışına müsaade etmemelisiniz.

Yeni düzeniniz ile ilgili eski eşinizle ilişkinizi tanımlayın ve hayatınız ile ilgili sınır koymalısınız.