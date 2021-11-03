Erken Yakalanan Meme Kanseri Ölümcül Değildir

Programda meme kanseri hakkında açıklamalar yapan Doç. Dr. Fatma Şen kanser ile ilgili de soruları yanıtladı.

Meme Kanseri nedir?

Meme dokusunda ki hücrelerin otonomi dışında oluşan kitleye meme kanseri nedir.

Meme Kanseri belirtileri nelerdir ?

Ağrı veya ağrısız kitleler en sık görülen belirtilerindendir. Şekil bozukluğu, ciltteki anormallikler, ağrılar, sertlikler, şişlikler en başlıca belirtileri arasındadır.

Medikal Onkoloji tedavisi ve tedavilerdeki gelişmelerden bahseder misiniz?

Medikal onkoloji, Radyasyon onkoloji, Cerrahi onkoloji 3 ana branş oluyor. Erken evrede tespit edildiğinde 10 yıllık sağ kalımlar %90 ların üzerinde bu nedenle titizlikle ele alınması gerekir. Genelde tüm kanserler içerisinde en iyi dediğimiz kanserler arasında. Evre 4 bile olsa çok uzun yıllar boyunca bile olsa tedavilerimizin güzel sonuçlar verdiği hastalarımız var. Erken tespit edilen kanserlerden biri. 20 yaşın altında hemen hemen her bayanın kendi kendini muane etmesi gerekir. 20 li yaşlardan sonra en azıdnan birkaç yılda bir doktor muanesine gitmesini öneriyoruz. 40lı yaşlardan sonra mamografiyle tarama testleri yapılır. 40 - 69 yaş arası en geç 2 yılda bir mamografii, 69 yaşından sonra kişiye göre uzatılabilir mamografig incelemeler.

Kadınlar arasında yaygın olan 3(üç) kanserden biridir diyen Doç. Dr; şöyle sıraladı;

• MEME

• AKCİĞER

• KOLOREKTAL (kalın barsak) kanserlerdir.

Meme kanseri tek başına kadınlarda %32 oranda kanserden sorumludur.

Kanser 40-79 yaşlarındaki kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olarak görülmektedir.meme kanserleri tek başlarına 40-49 yaşlarında en yaygın ölüm nedenidir.

Hastalık yaşla doğru orantılı mıdır?

Meme kanseri 20 yaş altında çok nadirdir ve 30 yaşın altında kadınlarda meme kanser toplam hastaların %2’sinden azını oluşturur. Hastalığın sıklığı;

1. 40 yaşta 93’de 1’e

2. 50 yaşta 50’de 1’e

3. 60 yaşta 24’de 1’e

4. 70 yaşta 14’de 1’e

5. 80 yaşta 10’da 1’e yükselir.

Hastaların sıklıkla sorduğu soru nedir?

Meme kontrol ve meme muayenesine gelen birçok hastada USG’de FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER saptanır. "– Meme kanseri ile ilişkisi var mı?" diye sorular alırız. Bu soruya açıklık getirelim. Fibrokistik değişiklikler proliferatif ve nonproliferatif durumları içeren histolojik değişiklikler grubundan oluşmaktadır. Meme kanseri görülme riski fazla olan kadınlar spesimenleri proliferatif değişiklikler gösterenlerden oluşur. Non proliferatif değişiklikler önemli ölçüde meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Meme Kanseri için Risk Faktörleri şöyledir!

• Birinci derece akrabasında (anneler,kız kardeşler ve kızlar) meme kanseri olanlarda 2-3 kat artmış riski vardır. Uzak akrabalarda meme kanseri olanlarda risk düşer. Çok sayıda etkilenmiş üyesi olan ailelerde özellikler her iki memede birden kanser ve menepoz öncesi erken yaşta başlangıçlı kanserlerde birinci derece akrabalarda mutlak risk %50 ‘ye varmaktadır.

• Kadınların hayatları süresince östrojene maruz kaldıkları süre onların meme kanseri olma riskini arttırır ki bunlar :

– 12 yaşından önce ilk adet olması

– İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmak

– Doğurmamış olmak

– Menepozun 55 yaşın sonrasına kalmasıdır.

Hastalar en çok neyi merak eder?

Doğum kontrol hapları yada menepoz sonrası hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskini arttırıp arttırmadığıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda 35-60 yaş arası oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullananlarda meme kanseri görülme riski artmadığı saptanmıştır.

Menepoz sonrası semptomları düzeltmek amacıyla 5 yıldan az süre ile östrojen ve progesteron şeklinde hormon replasman tedavisi önerilmektedir.





Kadınlarımıza ne önerirsiniz?

Meme – Over kanseri sendromlu aileye üye bir kişi

• 18 yaşından itibaren aylık kendi kendini muayene yapmalı

• 25 yaşından itibaren yarı yılda bir klinik muayeneden geçmeli

• 25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır.



Meme Kistleri ve Tümör İlişkisi nedir?

Her 14 bayandan birinde memede kist gelişmektedir ve bu kistlerin %50’si birden çok sayıdadır veya tekrarlayandır. Birçok bayanda ilk kist formasyonu 35 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır ve nadiren 25 yaşından önce ortaya çıkar.

Yapılan bir araştırmada 3000 kist aspire edilmiş(iğne ile içindeki sıvı boşaltılıp patolojik incelenmiş) sadece 3’ünün (%0.1) kanser olduğu raporlanmıştır.

Kistik hastalığı olan bayanlar için kanser gelişme riski ile ilişkili olarak küçük veya mikroskobik kisti olan bayanlarda artmış kanser riskini gösteren hiçbir çalışma mevcut değildir.

Memede Fibroadenom – Kanser ilişkisi nedir?

Fibroadenom kanserden sonra memede görülen ikinci en sık sert kitledir. 30 yaşından küçük olan bayanlarda görülen en sık tümördür. Bening (iyi huylu) bir tümördür.her ne kadar fibroadenomlar malign (kötü huylu) potansiyeli olmayan tümörler olarak düşünülselerde epitelyumyal elemanlar memenin herhangi bir yerinde olduğu gibi olduğu gibi buradada neoplazi riski taşıyorlar.

Daha önce fibroadenom tedavisi görmüş bayanlarda ılımlı derecede meme kanseri riski bulunduğu bildirilmiş ve büyüklük olarak bu risk normal popülasyondan iki kat daha fazladır.

Programda "Meme kanseri özellikle erken yakalanan Meme Kanseri ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR" diyen Doç. Dr Fatma Şen,"Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir" şeklinde konuşmasını bitirdi.

ELİF HAYVALI